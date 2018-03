Zo draag je succesvol de bloemenprints van deze lente NINAcollectie by Bel & Bo evd

24 maart 2018

14u30 0 Style Centraal in onze nieuwe lentecollectie: de bloemenprint. Bloemen zijn b(l)ooming! Op een romantische jurk, als geborduurd detail of op de ultieme losse broek. Ze staan mooi voor alle maten, met deze tips!

1. Een losse bloemenbroek is de must have voor de lente. Zorg voor een model met goede band in de taille, dan flatteert het het meeste. Draag er een eenvoudige top op om de look in balans te brengen. Combineer stoer met enkellaarsjes of casual met witte sneakers.

2. Een romantische bloemenjurk is de makkelijkste manier om bloemen te dragen. Lief met sandaaltjes en een rieten mandje, stoer met enkellaarzen, casual met sneakers. Je kan er alle kanten mee uit.

3. Niet zo'n fan van te romantisch? Een klein geborduurd bloemendetial geeft een klassieke witte blouse net dat ietsje extra.

4. Op je jeans voor wat flowerpower. Je kan er dan nog een lieve bloemenblouse op dragen of net een stoere top voor contrast.

