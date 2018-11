Zo draag je roze oogschaduw (zonder dat het lijkt alsof je een oogontsteking hebt!) Valérie Wauters

13 november 2018

13u58 0 Style Roze oogschaduw heeft ons hart en onze beautycase veroverd. Maar hoe draag je de trend zonder dat het lijkt alsof je een stevige oogontsteking te pakken hebt?!

Het is geen wonder dat steeds meer beautymerken met roze oogschaduw op de markt komen. De kleur staat haast iedereen goed, en is een snelle manier om je ogen een frisse, open uitstraling te geven. Tenminste: als je het juist doet. Wie roze verkeerd combineert ziet er immers al snel uit alsof ze een fikse oogontsteking te pakken heeft.

Het geheim van een mooie roze ooglook is dat je ervoor zorgt dat hij mooi gedefinieerd is. Dat doe je om te beginnen door je wimpers van een flinke lik zwarte mascara te voorzien. Ook een streepje donkere eyeliner zorgt ervoor dat de contouren van je oog in de verf gezet worden, waardoor je die gevreesde zieke uitstraling vermijdt.

Daarnaast speelt ook de tint van je huid een belangrijke rol bij de keuze voor het juiste roze. Wie een erg lichte huid heeft kiest bijvoorbeeld het best voor een pastelroze met een lichte oranje ondertoon. Heb je een olijfkleurige huid, dan ga je best voor fuchsia of frambozen-rose. Erg donkere huidjes kiezen dan weer best voor bessenrose of rose met een rode ondertoon.

5 x pretty in pink

1. Urban Decay, Naked Cherry oogschaduwpalette, € 55,05 op urbandecay.be.

2. Chanel, Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle, € 56,50 bij Ici Paris Xl.

3. I Heart Revolution, Angel Heart Palette, € 8,49 bij boozyshop.nl.

4. Clarins, 4 Colours Eyeshadow, € 44,90 bij Ici Paris Xl.

5. Be Creative, OMG Eyeshadow Palette, € 19,95 bij Ici Paris Xl.