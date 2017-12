Zo draag je glitter tijdens de feestdagen zonder dat je op een wandelende discobal lijkt Timon Van Mechelen

18u08 0 & Other Stories Lou Doillon in een campagne voor modeketen & Other Stories. Style Wil je met de feestdagen niet als een muurbloempje opgaan in de massa? Ga dan lekker los met glitter, goud en pailletten. Als er nu één periode is waarin je mag shinen, is het wel met kerst en oudjaar. Toch wil je er ook niet uitzien als een Britse party-girl in Ibiza of een wandelende discobal. Met deze tips hou je het draagbaar en stijlvol.

Keep it simple

Glitters en pailletten zijn een feestje op zich. Je hebt dan ook niet te veel extra nodig. Hou je accessoires simpel, draag niet veel sieraden en stop ook niet té veel moeite in je haar en make-up. Of doe alleszins alsof je er weinig tijd in gestoken hebt. Laat hier en daar een plukje haar los, en kies voor neutrale kleuren op je gezicht.

Combineer met klassiekers

Als jij genoeg lef hebt om je van top tot teen te hullen in glitters, moet je dat vooral doen. Wie niet zo’n durfal is, combineert glitters best met klassiekers. Denk een wit (mannen)hemd met een glitterrok, een zachte wollen trui op een gouden broek, simpele lederen pumps onder een glitterjurk en een effen T-shirt onder een blazer bezet met pailletten. Zo blijft het geheel in balans.

Accessoires die knallen

Glitter en glans kun je ook makkelijk aan je outfit toevoegen door te kiezen voor accessoires die letterlijk stralen. Iets minder opvallend, maar daarom niet minder feestelijk. Draag bijvoorbeeld een glittersokje in je favoriete sneakers, een metallic handtas of hakken waarop ze je al van ver zien aankomen.

Nog op zoek naar één of meerder feestelijke kledingitems? Wij shopten een aantal van onze favorieten hieronder bij elkaar:

nina.be

1. Gouden broek H&M, € 49,90, online en in de winkels te koop.

2. Glitter All Stars J.W. Anderson x Converse, € 140, o.a. online te koop.

3. Blauwe glitterjurk Amatør, € 169, o.a. online te koop.

4. Trui met gouden glitters & Other Stories, € 79, online en in de winkels te koop.

5. Zilveren rok met pailletten Samsøe & Samsøe, € 99, online en in de winkels te koop.

6. Handtasje met sardientjes Essentiel, € 125, online en in de winkels te koop.

7. Zilveren soklaarsjes Calvin Klein, nu € 83,95, via Zalando.