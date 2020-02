Zo draag je de cargobroeken zonder eruit te zien alsof je naar het leger gaat lvds

Bron: Dailymail 0 Style Remember de cargobroeken van de Spice Girls? De baggy broeken met zijzakken maken een comeback. Minder baggy en zonder camouflageprint, wél in diverse stoffen met een chique uitstraling. Want we hoeven er niet uit te zien alsof we klaar zijn om op missie te vertrekken, toch?

Ze zijn misschien niet de meest voor de hand liggende keuze om je lentegarderobe een boost te geven. Maar een passend model, gecombineerd met de juiste kledij en schoenen, zit comfortabel, oogt netjes én is helemaal geschikt voor de - hopelijk toekomstige - voorjaarstemperaturen.

In tegenstelling tot ruim twintig jaar geleden hebben de cargobroeken in 2020 geen enorm ruime zijzakken meer waarin je je hele hebben en houden kan wegmoffelen. Ook de broekspijpen waar je nog een ander paar benen in kwijt kan, zijn verleden tijd. Dit seizoen mag het allemaal wat gesofisticeerder. De typerende zakken aan de zijkant van de broek zijn nu subtieler aanwezig en het hele model oogt eleganter.

Waar men de broek oorspronkelijk combineerde met grove sneakers en oversized T-shirts of strakke croptops, zien we steeds vaker een nette of zelfs chique look passeren. De cargobroek is eindelijk volwassen. Staan cargopants per se gelijk aan kaki katoen? Ja, op voorwaarde dat je ervan droomt Kim Possible te zijn. Het kán, maar je vindt ze evengoed in alle andere kleuren, en zelfs in een nepleren of satijnen variant. Het doel van cargobroeken? Comfort, zonder er als een slons uit te zien. Het is een kwestie van het juiste evenwicht vinden.

Onze favorieten even op een rijtje:

1/ Boohoo, € 48,00, online te koop.

2/ Asos Design, € 55,99, online te koop.

3/ Asos Design, € 41,99, online te koop.

4/ Missguided, € 41,99, online te koop.

5/ Asos Design, € 48,99, online te koop.

6/ Mango, € 25,99, online te koop.

Hier alvast wat inspiratie:

We love camel and we love black. Neutrale kleuren combineren doe je zo. Draag de camel kleurige blouse op de zwarte cargobroek voor een city look. Style je look af met hakken en een leren tas. #cargopants #camel #trend #dongen #shoeby 5 Likes, 0 Comments - #shoebydongen (@shoebydongen) on Instagram: "We love camel and we love black. Neutrale kleuren combineren doe je zo. Draag de camel kleurige..."