Zo doet Victoria Beckham een simpel wit T-shirt er allesbehalve saai uitzien

28 juli 2018

Bron: Well and Good 0 Style Dat een wit T-shirt niet saai hoeft te zijn, weet Victoria Beckham maar al te goed. Het is één van haar favoriete kledingitems, het kon dus ook niet ontbreken in haar eerste collectie voor Reebok. Naar aanleiding van die lancering, deelt ze 5 stylingtips om een simpel wit T-shirt er high fashion te doen uitzien.

1. Combineer het met een broek met wijde pijpen

Door een wit T-shirt boven een klassieke broek met wijde pijpen te dragen, maak je het instant chiquer vindt La Beckham. “Stop het shirt in je broek en maak de look af met een paar simpele sneakers”.

2. Experimenteer met kleine details

Volgens Beckham kan het kleinste detail soms al een grote impact hebben op je look. “Experimenteer met simpele stylingtrucjes zoals de mouwen oprollen, of het T-shirt alleen aan de voorkant in je broek stoppen.”

3. Draag het met denim

Marlon Brando maakte van de combinatie van een wit T-shirt en een jeansbroek (in zijn geval de 501 jeans van Levi’s) een iconische look, en ook Victoria Beckham is er fan van. “Ik hou ervan om een wit shirt te combineren met een boyfriend jeans en een grote zonnebril,” vertelt ze.

4. Wit op wit

“Combineer het met witte sneakers, we houden allemaal wel van cleane witte trainers in combinatie met een wit T-shirt,” aldus Beckham.

5. Probeer niet te hard

“Je wil er nooit uitzien alsof je té hard je best gedaan hebt,” zegt ze. “Doe niets te drastisch. Draag gewoon wat werkt voor jou en denk er niet te hard over na.”