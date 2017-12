Zo bescherm je schoenen tegen sneeuw en verwijder je zoutkringen Timon Van Mechelen

De hevige sneeuwval slibt niet alleen de wegen dicht, dit weer is ook een regelrechte ramp voor je schoenen. Zonder de juiste bescherming, krijg je de vlekken van sneeuw en strooizout er nooit meer uit. Onder het motto dat voorkomen beter is dan genezen, leggen we jullie haarfijn uit hoe je schoenen mooi houdt bij sneeuw.

Je schoenen zo goed mogelijk voorbereiden op de winterse weersomstandigheden is de sleutel om ze langer mooi houden. Al moet je elke stof wel nét iets anders behandelen:

Lederen schoenen smeer je liefst regelmatig in met schoensmeer. Het voedt de stof waardoor ze niet uitdrogen en het leder soepel blijft. Laat een kwartiertje intrekken en spuit ze daarna in met een water- en vuilafstotende spray, en dit ritueel herhaal je best wekelijks.

Suède is de binnenkant van leer en staat erom bekend heel gevoelig te zijn voor water en vuil. Als je kunt, draag je dan best ook geen suède als het sneeuwt of regent, al zijn er wel een aantal trucjes om suède enigszins te beschermen tegen winterse weersomstandigheden. Maak de schoenen proper met een rubberen suèdeborstel en spuit ze daarna in met een speciale suède spray. Gebruik vervolgens de zachte kant van de suèdeborstel om ze er terug als nieuw te doen uitzien. Spray tenslotte in met een water- en vuilafstotende spray en herhaal op wekelijkse basis. Vlekken kun je proberen verwijderen met een speciaal vlekschuim (dat je bij de schoenmaker koopt), waarna je het hele proces met de suèdeborstel moet herhalen.

Nubuck wordt net als suède snel vuil, maar het fluweelachtige leder is wel makkelijker te onderhouden. Of vlekken zijn in ieder geval sneller te verwijderen. Beschermen doe je als volgt: maak de schoenen schoon met een nubuckborstel en spuit ze daarna in met een spray voor nubuck. Gebruik de zachte kant van de gom om de stof terug te doen heropleven. Ook schoenen van nubuck moet je daarna insprayen met een water- en vuilafstotende spray. Zoals bij suède kun je vlekken verwijderen met een vlekschuim.

Schoenen van textiel zijn het makkelijkst in onderhoud, maar meestal qua warmte dan weer niet geschikt voor sneeuw. Je beschermt ze simpelweg door ze regelmatig in te spuiten met een water- en vuilafstotende spray. Vlekken verwijder je met ossengalzeep, warm water en een sponsje.

Hoe verwijder je witte kringen?

Heb je ondanks de goede zorgen toch nog last van witte kringen door strooizout en vocht? Behandel je schoenen dan zo snel mogelijk nadat je de kringen opgemerkt hebt. Door met een vochtige doek over je schoenen te gaan, zorg je ervoor dat het zout er niet verder in doordringt. Eens je thuis bent is het tijd voor het iets grovere geschut.

Als we tante Kaat mogen geloven, krijg je witte kringen uit je schoenen door een mengsel van lauw water met witte azijn te deppen op de kringen. Het kan zijn dat je deze behandeling moet herhalen, maar doorgaans merk je al na één beurt een groot verschil.

Zijn je schoenen echt heel nat? Laat ze drogen door er krantenpapier in te stoppen. Zet ze in ieder geval nooit vlak bij de verwarming. Het leer droogt daarvan uit, wat je schoenen in sneltempo naar de knoppen helpt.