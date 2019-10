Exclusief voor abonnees Zitten in zetels van zeewier: zo gaan we wonen in 2050 David Devriendt

12 oktober 2019

17u42 0 Style Steeds meer interieurmerken zullen hele buurten ontwerpen en inrichten. Urban farming breidt zich uit naar onze woonkamers. En in 2050 zullen we allemaal in zetels van zeewier of paddenstoelen zitten. Welkom in onze woontoekomst!

1. De buurt wordt het nieuwe appartement

Steden hebben het moeilijk: ze worden onbetaalbaar, onduurzamer en sociaal ongelijker. Ook eenzaamheid

woekert er als kanker. Er is behoefte aan nieuwe woonmodellen die het leven voor iedereen leuker maken. Heel veel projectontwikkelaars en steden zijn daar nu al mee bezig – denk maar aan het gezinsvriendelijk project ’t Wisselspoor in Leuven – maar nu moeit ook IKEA zich met deze vraagstukken. Met het pas voorgestelde Urban Village Project geeft de woongigant haar visie op hoe ze onze steden en buurten wil vormgeven. Wijken zullen evolueren naar grote colivingprojecten waarbij bewoners van diverse generaties en sociale klasses samenwonen en werken, met ter plaatse een brede verzameling van functies en diensten. Zo kan er bijvoorbeeld plaats zijn voor een crèche voor de kinderen, een koffiebar om in te werken of een makerlab om zelf je kleding te laten maken. Binnen zijn er tal van gemeenschappelijke ruimtes, zoals een bibliotheek met lifestyleboeken of een speelruimte. Om het betaalbaar te houden voor iedereen, zijn er tal van abonnementsformules en het klimaat-

probleem pakken ze aan door slimme systemen. Wie al een plaatsje wil kopen, hold your horses! Het project zit

in een experimentele fase.

