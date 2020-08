Zijn ook terug uit de nineties: de lage heupbroeken (ja, echt) Stéphanie Verzelen

20 augustus 2020

09u54 1 Style Na jaren van tailles die hoog, hoger, hoogst gingen, lanceren designers opnieuw broeken die lekker laag op de heupen hangen. Je weet wel: zoals Britney Spears of Christina Aguilera ze in hun videoclips anno 1999 droegen. Een fashion statement? Best wel. Hoe je het anno 2020 zelf draagt? Wij zochten het uit.

De laatste tijd maken wel meer trends uit de nineties opnieuw furore in de modewereld. Emmerhoeden, bermuda’s, heuptasjes en noem maar op, de lijst is láng. En nu komt nog een item uit de vergetelheid terug: de lage heupbroek. Hoge tailles à la die van de ‘Ribcage’-jeans van Levi’s kunnen nog steeds, maar steeds meer celebs en ontwerpers vinden dat onze navel toch weer het daglicht mag zien.

Casual + chic

Het populairste silhouet? Een baggy heupbroek met daarop een strakke croptop. Zo dragen it-girls als Bella Hadid of Hailey Bieber hem graag. En ook op de catwalk verscheen de heupbroek vooral in laidback, minimalistische looks: zowel bij Jacquemus als Marc Jacobs droeg het model bijvoorbeeld niet veel meer dan een zwarte bralette erbovenop. Ga liever niet voor een low-rise skinny jeans. Anno 2020 moet de heupbroek los en nonchalant zijn, dat oogt chiquer.

Veel huid tonen is trouwens zeker geen vereiste. Hou je bovenstuk bovenal simpel en werk af met accessoires die je outfit luxueuzer maken, zoals hoge hakken en een clutch, om de casual vibe van de broek te counteren. Katie Holmes, bijvoorbeeld, droeg op haar low-rise een beige turtleneck die ze in de broek stak, en combineerde met zwarte boots, een zwarte handtas en een gouden ketting. Ook Bella Hadid pimpte haar sportieve look – heupbroek plus sneakers en een simpele top – met de juiste handtas en een handvol juwelen.

Zin om de switch van hoog naar laag te maken? Deze low-rise broeken shop je nu

Psst, geen leuke heupbroeken te vinden in de vrouwenafdeling? Check ook eens de mannenafdeling: daar vind je in deze tijden van hoge tailles vaker broeken met een relaxed fit die net op je heupen vallen.

1. Reclaimed Vintage, nu 26,90 euro i.p.v. 48,99 euro, online te koop.

2. Weekday, 70 euro, online te koop.

3. Monki, 30 euro, online te koop.

4. Lois, nu 41,98 euro i.p.v. 139,95 euro, online te koop.

5. Urban Outfitters, 79 euro, online te koop.

6. Bershka, 35,99 euro, online te koop.

7. Mango, 39,99 euro, online te koop.