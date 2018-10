Zijn menselijke modellen passé? Computergeanimeerde modellen zijn steeds meer in trek Timon Van Mechelen

29 oktober 2018

13u10

Bron: Daily Mail / Volkskrant Magazine / Vogue 0 Style De 19-jarige Miquela Sousa is één van de nieuwe gezichten van schoenenmerk UGG. Niet bepaald baanbrekend, want met 1,4 miljoen volgers op Instagram is ze een razend populaire influencer. Het wordt pas gek, als je weet dat Miquela eigenlijk niet bestaat. Ze is namelijk getekend op de computer en dus niet echter dan andere animatiefiguren, zoals pakweg Elsa uit Frozen. Niet zo lang geleden onthulde modemerk Balmain ook al een campagne met computergeanimeerde modellen. Zijn zij de nieuwe topmodellen?

Miquela Sousa, ook wel Lil Miquela, werd een jaar geleden gecreëerd door het bedrijf Brud in Los Angeles. Een start-up die digitale personen maakt en hen aan de bak laat komen als influencer. Voor de leken: influencers zijn personen die op sociale media veel volgers hebben en - in theorie - daarom een grote invloed hebben. Zo kunnen ze ook een commerciële boodschap overbrengen. In eigen land zijn Sofie Valkiers, Matthias Geerts en Yentl Keuppens op modevlak grote namen. In het buitenland Chiara Ferragni, Aimee Song en Bryan Boy.

Anno 2018 krijgen zij echter steeds meer concurrentie van digitale personen, die niet écht bestaan, maar wel exact hetzelfde doen als hun menselijke collega’s. En daar ook dezelfde financiële voordelen voor opstrijken. Lil Miquela plaatst bijvoorbeeld net zoveel selfies van zichzelf online als andere influencers doen. Ze gaat naar dezelfde hippe muziekfestivals, zit op de eerste rij bij modeshows, draagt alleen hippe en dure merken als Chanel en Supreme, heeft een eigen muzieksingle en haalt samenwerkingen binnen met modemerken en magazines.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Zo werd ze vorige week officieel voorgesteld als één van de nieuwe gezichten van UGG, ter ere van de 40ste verjaardag van het schoenenmerk. Het label omschrijft Miquela als een “stijlicoon, muzikante en activiste. Hoewel ze niet écht bestaat, representeert ze toch een hele generatie die zaken als identiteit, realiteit en verhalen vertellen steeds meer op een andere manier benaderen en bekijken.” Eerder werkte ze ook al samen met merken als Diesel, Prada en Moncler.

En Miquela is niet het enige virtuele model dat het goed doet. Zo is er ook Shudu, een project van fotograaf Cameron James-Wilson. Zij werkte onder andere samen met Pat McGrath en Fenty en was ook al te zien in de tijdschriften Cosmopolitan en Vogue Australia. Afgelopen zomer lanceerde modemerk Balmain, erg geliefd door de Kardashian zusjes, een campagne met 3 virtuele modellen in. Shudu en haar twee vrienden Margot en Zhi. Het merk schreef daar toen het volgende over op Twitter: “Ons nieuwe digitale ‘leger’ reflecteert een prachtige diverse mix, vol zelfvertrouwen en interesse om de wereld te verkennen. Iedereen is altijd welkom om het #BALMAINARMY te vervoegen.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Hoewel niet iedereen fan is van het gebruik van digitale modellen – zo vonden sommigen bijvoorbeeld dat Balmain beter échte diverse modellen had aangenomen, in plaats van het virtuele trio – begrijpen velen het succes ook. Enerzijds omdat de digitale personen natuurlijk een pak minder kosten dan prijzige menselijke sterren zoals Gigi en Bella Hadid. En daarbovenop doen ze nooit lastig. Ze komen niet slecht gezind aan op een shoot, hebben geen uitzinnige eisen en doen altijd braafjes wat van hen verwacht wordt.

Is het dan niet verkeerd of zorgwekkend dat we alsmaar meer opkijken naar niet echte personen vraag je jezelf nu misschien af? Op de vraag ‘is Miquela echt?’, antwoordde Brud eerder: “Ze is zo echt als Rihanna”. En daar hebben ze een punt. Ooit waren sterren en influencers misschien nog authentiek, anno 2018 is er aan hen ook nog weinig ‘echt’ aan. Ze bewerken foto’s zodanig dat er amper een porie zichtbaar is, laten net als de digitale influencers ook alleen de leuke kanten op sociale media zien en dan is er nog de populariteit van plastische chirurgie waar net deze doelgroep zo van in de ban is. Wat is jullie mening over het succes van digitale influencers en modellen? Laat het hieronder weten.