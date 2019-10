Zijn beha’s de nieuwe it-bags? Timon Van Mechelen

05 oktober 2019

09u02 0 Style Tijdens de afgelopen modeweken waren er opvallend veel zichtbare beha’s te zien op de catwalk. In doorzichtige stofjes, kant en met een print. Dragen we komende lente en zomer de beha als een volwaardig kledingstuk? Volgens de Amerikaanse Vogue alvast wel.

Het begon allemaal net voor de modeweken toen actrice Katie Holmes in New York op stap was en door paparazzi op de foto vastgelegd werd. Doordat ze net haar arm omhoogstak om een taxi tegen te houden, viel haar vestje van haar schouder en werd haar beha zichtbaar. De foto ging viraal en op vraag van velen maakte Holmes zelf bekend dat het om een kasjmieren beha ging van het Amerikaanse modemerk Khaite. Voor de geïnteresseerden: de beha is hier te bestellen voor een “luttele” € 475.

Lees verder onder de foto.

Een dikke week later werd het startschot van de SS20 modeweken gegeven in New York en al snel viel op dat er bij veel ontwerpers een belangrijke rol weggelegd was voor de beha. Soms boven kleren gedragen, dan weer zichtbaar onder een vest of gewoon als topje: volgens de modeontwerpers is de beha voortaan een kledingstuk op zich dat gezien mag worden en niet meer verstopt hoort te zitten onder je kleren.

Helemaal verrassend is de hernieuwde focus op lingerie niet. Enerzijds kadert het in de populaire ‘Free the Nipple’-beweging, die strijdt voor ongecensureerd vrouwelijk naakt op sociale media. Zo waren onder andere bij Dior, Ann Demeulemeester, Olivier Theyskens en Loewe transparante beha’s te zien die daarna veelvuldig op Instagram gedeeld werden. Ook merken van eigen bodem zoals la fille d’O of het Nederlandse Love Stories verkopen al een tijdlang doorzichtige beha’s. Om de schoonheid van de vrouwentepel te vieren, maar zeker in het geval van la fille d’O ook om het online verbod op vrouwentepels aan te kaarten. Begin juni staken fotografe Noortje Palmers en creatieveling Jasper Declercq met ‘Taboob’ nog de draak met de blootgrens van het sociale medium door creatief gekadreerde borsten te posten.

Lees verder onder de foto.

Daarnaast is er ook nog de val van Victoria’s Secret dat al maanden kampt met tegenvallende verkoopcijfers en tal van schandalen omdat ze net iets te lang het imago van graatmagere, rondborstige ‘angels’ in knellende push-ups bleven in stand houden. Andere lingeriemerken leerden snel dat ze moesten evolueren om relevant te blijven en met resultaat. Cupsizes werden uitgebreid, in campagnes worden diverse modellen gebruikt in alle kleuren, vormen en maten en dat werpt nog eens zijn vruchten af ook.

Het gaat merken die zich mee afzetten tegen het onrealistische schoonheidsideaal, met het lingeriemerk Savage x Fenty van Rihanna als beste voorbeeld, voor de wind en daar willen grote modemerken nu ook een graantje van meepikken. Door lingerie als kledingitem te promoten, creëren ze een nieuwe afzetmarkt voor modebewuste shoppers die (nog) niet het geld hebben voor hun kleren of accessoires, maar wel graag een deeltje van het merk willen kopen.

De beha’s getoond op de catwalk zijn pas binnen 6 maanden te koop, maar wij zochten alvast enkele showstoppers bij elkaar:

1/ PrimaDonna, € 98,90, o.a. online te koop.

2/ ERES, € 410 (beha + slipje), online en in de winkels te koop.

3/ Marie Jo, € 69,90, o.a. online te koop.

4/ Hunkemöller, € 27,99, online en in de winkels te koop.

5/ Love Stories, € 50, online en in de winkels te koop.

6/ Etam, € 26,99, online en in de winkels te koop.

7/ S by Sloggi, € 49,99, o.a. online te koop.