ZIEN: Spice Girls lanceren limited edition kledinglijn voor het goede doel

Nele Annemans

13 november 2018

17u22

Bron: The Independent 0 Style Na de aankondiging van hun reünietournee vorige week, komt het viertal van de Spice Girls met een nieuwe onthulling. Ze hebben een limited edition kledinglijn gemaakt voor het goede doel Comic Relief.

Tijdens hun verschijning in het Britse praatprogramma The Jonathan Ross Show onthulde de meidengroep dat ze een limited edition kledinglijn lanceren met onder andere een T-shirt en een sweater met de hashtag #IWANNEBEASPICEGIRL - een parodie op hun hit uit 1996 ‘Wannabe’.

Maar daar stopt het goede nieuws nog niet. Emma, Melanie C, Mel B en Geri kondigden ook aan dat de opbrengst van de collectie volledig zal gedoneerd worden aan het Gender Justice-fonds van Comic Relief, een Britse liefdadigheidsinstelling. Die organisatie zet zich al sinds 1985 in om gendergerelateerd seksueel en huiselijk geweld aan te pakken en vrouwen en meisjes te ondersteunen.

“Gelijkheid is altijd een kernwaarde geweest binnen onze groep. Het gaat over gelijkheid voor iedereen, zowel voor elke jongen als elk meisje”, vertellen de Spice Girls. “Onlangs kwamen we erachter dat liefdadigheidsinstellingen die zich richten op problemen waarmee voornamelijk vrouwen worden geconfronteerd, niet de financiering krijgen die ze zo hard nodig hebben. Wij vinden het dus ongelooflijk belangrijk om zo’n initiatief wel te steunen.”

Liz Warner, algemeen directeur van Comic Relief, vertelt dat de Spice Girls de ideale match zijn voor een samenwerking vanwege hun gedeelde passie voor girlpower. “We kijken er naar uit om samen met de Spice Girls te kunnen strijden voor gelijkheid op deze wereld en hopen dat we samen een verschil kunnen maken.”

Dit is niet de eerste keer dat de meidengroep de krachten bundelt met Comic Relief. In 1997 werd de single ‘Who Do You Think You Are’ van de Spice Girls al het officiële lied van de liefdadigheidsinstelling.

De collectie is nu online te koop bij Represent en in totaal drie weken beschikbaar. Snel zijn is dus de boodschap!

T-shirt, € 22.23.



Sweater, € 35.57.



Sweater, € 35.57.