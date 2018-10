Zien: nieuwe Monki-campagne vraagt aandacht voor mentale gezondheid van vrouwen Nele Annemans

25 oktober 2018

15u03 0 Style Deze herfst lanceert modeketen Monki de campagne ‘All the feels’. Daarmee wil het Zweedse merk aandacht vragen voor de invloed die sociale media hebben op de mentale gezondheid van jonge vrouwen. De campagne maakt deel uit van hun missie om vrouwen overal ter wereld massa’s zelfvertrouwen te geven.

“Jongeren meer kracht geven staat centraal in al onze activiteiten hier bij Monki. Ik ben dus erg trots dat we actief deelnemen aan de dialoog rond mentale gezondheid”, vertelt Jennie Dahlin Hansson, Managing Director bij Monki. “En deze campagne is slechts onze eerste stap in ons werk rond mentale en fysieke gezondheid.”

Voor de campagne krijgt Monki het professionele advies van de experts van Mental Health Europe. Daarnaast zal het Zweedse merk ook een geldsom schenken om de lopende projecten van de organisatie rond mentale gezondheid te ondersteunen.

Er nemen drie influencers deel aan de campagne die zichzelf op de kaart hebben gezet als voorvechters van mentale gezondheid. In korte interviews, die je hier kan bekijken, geregisseerd door Ashley Armitage, bespreken ze welke positieve en negatieve effecten sociale media kunnen hebben op onze mentale gezondheid.

Meer info over de ‘All it feels’-campagne vind je op de website van Monki.