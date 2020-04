ZIEN: Kappers dicht, dus deze 10 lezers gingen zelf aan de schaar Liesbeth De Corte

28 april 2020

12u56 0 Style De kapsalons blijven nog wel eventjes dicht in ons land, en dus zitten veel mensen met de handen in het (teveel aan) haar. Dan maar zelf actie ondernemen? Deze lezers gingen alvast op zoek naar hun innerlijke kapper, met een coup(e) de foudre of een coupe verfomfaaid als resultaat.

Sandra knipte het haar van haar partner Jean-Pierre

“Jean-Pierre was zijn haar zo beu. Hij is vastgoedmakelaar en wil er graag netjes uitzien wanneer hij opnieuw kan gaan werken. Met een klein hartje heb ik online een tondeuse besteld, en ben ik aan de slag gegaan. Het verliep tamelijk vlot, tot mijn schat zei dat ik de tondeuse best omkeerde ... Daardoor zaten de meisjes bijna vlak op z'n hoofd, en maakte ik meteen een (bijna) kale plek. Er zat niets anders op dan de lengte overal wat gelijk te maken. Kortom, ik denk niet dat hij nog eens in mijn kappersstoel zal kruipen. Ken je toevallig iemand die op zoek is naar een tondeuse? Ik maak een mooi prijsje.” (lacht)

Anke ging aan de slag met haar eigen lokken

“Nadat ik al drie maanden niet meer naar de kapper was geweest, had ik veel last van gespleten haarpunten. Dan maar zelf een poging wachten, dacht ik. Mijn kapsels was mooi in laagjes geknipt, en dat effect wou ik behouden. Maar een mooie overgang maken is duidelijk niet mijn forté.”

Dominique scheerde alles af

Dominique had nood aan verandering en koos voor een broske. Hij pakte de tondeuse erbij en legde alles vast op de camera. Alles mocht af, zo dacht hij, behalve de snor.



Michelle wou het kapsel van haar zoon Maurice bijwerken

“Dat een kind niet kan stilzitten, moet ik jullie waarschijnlijk niet vertellen. Maar we probeerden er het beste van te maken, met chocolade paaseieren en een video van Peppa Pig op de achtergrond. Wat heb ik hier uit geleerd? Deze moeder laat haar kapsalon en een bot scherreke (een bot schaartje, nvdr.) het best achterwege.”

Huisgenoten Eli en Steve riepen de hulp in van een tante

“Omdat ons haar nogal lang werd, schakelden we de hulp in van mijn tante, onze reddende engel. Het resultaat mag er best zijn, als je ‘t ons vraagt.”

Melissa ontfermde zich over de coupe van haar zoontje

“Na lang aarzelen heb ik de haren van mijn zoontje Matthew (2,5) onder handen genomen. Wachten tot de kapperszaken weer zouden opengaan, zag ik niet zitten, omdat het haar van Matthew in z’n ogen begon te hangen. Bij mijn dochters maak ik gewoon een staart of gebruik ik een speldje, maar daar was hij stellig tegen. Dus tjah ... nood breekt wet, zeker? Het was de eerste keer, maar het resultaat vind ik toch geslaagd.”

Sofie knipte de haartjes van haar zoon Milo

“Ik heb voor de eerste keer ooit het haar van mijn zoontje gekortwiekt. Voor het gemak gebruikte ik een tondeuse. Het is redelijk goed gelukt, toch?”

Pauline ging de verveling te lijf door het kapsel van haar vriend Ramses te knippen

“Een paar dagen geleden ben ik voor de allereerste keer met een schaar en tondeuse aan het werk gegaan. Toegegeven, het resultaat is niet perfect. Héél eventjes ben ik de mist ingegaan, waardoor mijn vriend nu opgezadeld zit met een kleine kale plek. Maar ach, we hebben ons goed geamuseerd en veel gelachen. Dat is wat telt, hé.”



Liselotte ontpopte zich tot knip-het-zelver

“Ik heb een poging ondernomen om het haar van mijn man wat op te frissen, en de uiteindelijke look is al bij al niet slecht!”

Evelien werd op de proef gesteld door haar zoon Lander

“Lander is bijna 5 jaar, en heeft een sterk eigen willetje. Toen ik zijn kapsel onder handen nam, durfde hij ook geregeld zijn mening te geven. ‘Mama, ik vind een echte kapper veel leuker’, ‘Hopelijk kunnen we snel naar een echte kapper gaan’ en ‘Een echte kapper doet dit toch beter hoor’. Alsof het knippen an sich nog niet spannend genoeg was, begon ik natuurlijk nog harder te zweten. Ik ben best tevreden met het resultaat, maar zal toch héél blij zijn als we weer een bezoek kunnen brengen aan de kapsalons.”

