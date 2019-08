Zien en gezien worden: dit waren de mooiste en meest opvallende outfits van dag 1 op WECANDANCE Nele Annemans

10 augustus 2019

09u23 1 Style WECANDANCE kent dit weekend haar 7de editie, en net zoals elk jaar is het reikhalzend uitkijken naar wat menig fashionista zal aantrekken. Deze keer werd het strand van Zeebrugge omgetoverd tot een wilde jungle waar dierenprints, camouflagekleuren en avontuurlijke outfits en accessoires hoogtij vierden. Wij strikten de acht mooiste Safari Nomads voor onze lens!

Inge (47) en Christophe (50) uit Antwerpen

Inge

Over WECANDANCE: “Ik vind dit het zaligste festival ooit. Het is dan ook al het vijfde jaar op rij dat ik samen met mijn man naar WECANDANCE afzak. De mooie en modebewuste mensen, de chille vibe ... het is hier gewoon altijd heerlijk vertoeven.”

Over haar outfit: “Ik ben weken bezig geweest met een outfit uit te zoeken. (lacht) Zodra het thema bekend raakte, begon ik mijn zoektocht en uiteindelijk stelde ik zo’n vijftal outfits samen, waarvan ik deze uitkoos voor vandaag. Mijn kleedje haalde ik bij Just Folie en de gouden botjes van Sam Edelman. Zondag komen we terug, en dan zie ik er waarschijnlijk weer helemaal anders uit.”

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Met hippe boots en een bandana zit je hier sowieso goed!”

Christophe

Over WECANDANCE: “Hoe vaak we al naar WECANDANCE kwamen? Drie keer, vier keer, vijf keer: ik kan de tel niet meer bijhouden. Zoveel hou ik van dit festival. Voor mij is het de kleinschaligere, maar fijnere versie van Tomorrowland waar je heel de dag lang je ogen de kost kan geven aan alle mooie mensen die hier rond lopen.”

Over zijn outfit: “Ik heb geen vijf weken, maar toch een hele middag gespendeerd aan het samenstellen van mijn outfit. Mijn zebrastaart is een overschotje van een oude poef en ook in onze verkleedkoffer vond ik heel wat. Ja, ik hou er echt van om me te verkleden, ondanks mijn leeftijd. Onze kinderen konden amper hun lach inhouden toen we vertrokken.” (lacht)

Zijn ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Laat de leeuwen en luipaarden thuis en kom in een ander dier of iets geks naar hier.”

Lore (25) uit Middelkerke

Over WECANDANCE: “Dit is de allereerste keer dat ik naar WECANDANCE kom en hoewel ik er nog maar net ben, vind ik het nu al geweldig. Vooral de aankleding ziet er fantastisch uit!”

Over haar outfit: “Ik heb behoorlijk wat tijd in mijn outfit gestoken. Eerst ben ik een half dagje gaan shoppen voor mijn kleding zelf, die ik uiteindelijk vond bij Zara. Dan spendeerde ik nog een halve dag aan het zoeken naar gepast kettinkje om te dragen bij mijn hoofdsjaaltje. Dat kocht ik uiteindelijk bij Bijou Brigitte. De botjes heb ik van mijn mama geleend.”

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Ik ben fan van sjaaltjes in het haar, zeker als je ze helemaal rond de bovenkant van je hoofd wikkelt. Ideaal om de droogte en het zand te trotseren!”

Minh (37) uit Oudenaarde

Over WECANDANCE: “Ik ben nog maar net gearriveerd, maar ik vind het nu al fantastisch. Zowel de locatie, de inrichting als de mensen zien er prachtig uit.”

Over haar outfit: “Ik haalde mijn inspiratie bij Indiana Jones, al moet ik toegeven dat ik maar snel snel wat bij elkaar gesprokkeld heb uit de verhuisdozen die we nog niet uitgepakt hebben. Het bloesje komt van Zara en de riem en broek van Mango. Die stuks kunnen goed al 5 of 10 jaar oud zijn!” (lacht)

Haar ultieme Safari Nomads stijltip: “Een luipaardprint kan, maar dan liever als detail en geen hele outfit. Voor een man ben ik helemaal weg van een tulband.”

Lori (26) uit Sint-Niklaas

Over WECANDANCE: “Ik ben al voor de derde keer van de partij dit jaar. Waarom? WECANDANCE is een verkleedfeestje, en daar hou ik enorm van! Bovendien biedt het veel meer dan een gewoon festival.”

Over haar outfit: “Ik kocht mijn outfit in de Verenigde Staten bij Forever 21. Duur was ie dus zeker niet. De oortjes en kousen van Levi’s had ik al in huis en de schoenen leende ik van een vriendin. Ik twijfelde nog om open schoenen te dragen, maar je weet nooit dat je hier een leeuw tegenkomt en je het op het vluchten moet zetten. Dan raak je met botines een pak sneller weg!” (lacht)

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Go wild, kies voor opvallende dierenprint en geef er extra fashiontoets aan.”

Alix (20) uit Brugge

Over WECANDANCE: “Het is de eerste keer dat ik hier ben, maar ik ben helemaal impressed. Je beleeft een heel andere ervaring dan bijvoorbeeld op Pukkelpop, Werchter of Dour omdat er met een thema gewerkt wordt en alles en iedereen tot in de puntjes verzorgd zijn.”

Over haar outfit: “In totaal heb ik niet zolang voor de spiegel gestaan, al moet ik toegeven dat ik het bloesje wel al 2 weken geleden bij ASOS bestelde met oog op dit festival. Mijn broek scoorde ik bij Urban Outfitters, het topje bij H&M en mijn sneakers komen van een ietwat onbekende Duitse webwinkel Asphaltgold.”

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Vergeet de luipaardprint en doe eens zot! Meng verschillende texturen voor een uniek effect.”

Ivanne (23) uit Ronse

Over WECANDANCE: “Het thema in combinatie met de sfeer, de muziek en het strand maakt van WECANDANCE voor mij het meest unieke festival in België. Zeker voor wie net zo geïnteresseerd is in mode als ik, zijn het hier hoogdagen.”

Over haar outfit: “Ik ben dol op dierenprints en heb dus niet zo lang moeten zoeken voor mijn outfit. Mijn kleedje komt van Missguided, mijn handtas van Dior, mijn schoenen van Fendy en de handschoentjes vond ik in een winkeltje in Italië.”

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Doe iets aan waar je je goed in voelt, maar voeg er een tikkeltje ‘wild’ aan toe met een printje, wild haar of een felle lipstick.”

Lila (26) uit Bergen

Over WECANDANCE: “Het strand, de zon, de chille sfeer, de aangename mensen, elk jaar een ander thema: al die ingrediënten zorgen ervoor dat ik hier al voor de tweede keer naartoe kom, en het zal zeker niet de laatste zijn!”

Over haar outfit: “Ik heb het thema dit jaar wat ruimer opgevat. Toch heb ik er niet zo bijzonder veel tijd ingestoken. Deze onepiece van Fashion Nova had ik immers al in mijn kast hangen. Het was alleen wachten op de juiste gelegenheid en wat is er dan beter dan WECANDANCE om die uit de kast te halen? Als schoeisel trok ik mijn favoriete Dr. Martens aan.”

Haar ultieme ‘Safari Nomads’-stijltip: “Wil je écht origineel uit de hoek komen, laat de dierenprints dan links liggen en ga voor iets fels en avontuurlijks.”