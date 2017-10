ZIEN: dit zijn de eerste beelden van de nieuwe designercollab van H&M Sophie Vereycken

09u01 0 Michal Pudelka Lookbook H&M X Erdem Style Het is aftellen geblazen naar de nieuwe designersamenwerking van H&M. Dit keer slaat de modeketen de handen in elkaar met Erdem. En ja hoor: hier zijn de allereerste beelden.

De foto's werden gemaakt door niemand minder dan Michal Pudelka, die enorm te spreken is over de collectie. "Het is een samenwerking die heel goed bij mij past, ik wou dan ook een lookbook met een twist creëren. Ik hou ervan om onverwachte verrassingselementen en surrealistische details aan mijn beelden toe te voegen om de atmosfeer te versterken. Het was een plezier om met Erdem en H&M samen te werken."

Michal Pudelka Lookbook H&M X Erdem

