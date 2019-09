Zien: dit is de kledingcollectie van Meghan Markle LDC

13 september 2019

16u43

Bron: Daily Mail, Eigen berichtgeving 0 Style Vijf maanden na de geboorte van baby Archie is Meghan Markle alweer druk aan het werk. Deze week heeft ze zelfs haar kledinglijn gelanceerd. En - niet bepaald een grote verrassing - verschillende stuks zijn al uitverkocht.

De hertogin van Sussex maakte de collectie met één doel voor ogen: werkzoekende vrouwen de nodige portie zelfvertrouwen geven, iets wat ze oh zo hard nodig hebben tijdens sollicitaties. Het resultaat is een vijfdelige lijn die Meghan Markle ontworpen heeft samen met liefdadigheidsorganisatie Smart Works en vier modemerken. Het gaat om John Lewis & Partners, Marks & Spencer, Jigsaw en Misha Nonoo.

De tekst gaat verder onder de foto.

Zo kan je een jurk kopen, die verkrijgbaar is in het zwart, blauw en rood. Voel je je beter in je vel in een broek? Dan heb je de keuze tussen een klassiek exemplaar in zwart of blauw. Combineren kan je met een bijhorende blazer, wit hemd of lederen totebag. Voor elk verkocht kledingstuk wordt eenzelfde kledingstuk gedoneerd aan Smart Works. Het doel is om de liefdadigheidsorganisatie van genoeg kleding te voorzien om een heel jaar vooruit te kunnen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Over het algemeen reageert de modewereld enthousiast op het nieuwe paradepaardje van Meghan. Sommigen vinden het een mooie weerspiegeling van haar eigen stijl. Anderen prijzen de collectie omdat die toegankelijk is, oftewel: niet te duur en niet té extravagant, maar perfect voor elke dag. Al is niet iedereen het daarmee eens. “De jurk valt op modevlak een beetje tegen”, meent de bekende Britse stylist Lucas Armitage. “Maar ik moet wel toegeven dat het zowat elk lichaamsfiguur flatteert.” De lederen totebag noemt hij ook een echte klassieker. “Dat is een accessoire dat elke vrouw nodig heeft. Het is de perfecte dagdagelijkse tas."

Het is dan ook geen verrassing dat de tas - zowel in het bruin als in het zwart - al volledig uitverkocht is. Ook de andere stuks gaan als zoete broodjes over de toonbank. Snel zijn is de boodschap.