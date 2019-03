Zet ‘m op: met deze zonnebrillen is de lente echt in het land Timon Van Mechelen

29 maart 2019

14u10 0 Style Volgens de Franse weerdienst mogen we een warme en droge lente verwachten en daar is vandaag alvast een mooi voorproefje van. Speciaal voor deze heerlijke zonnige dag bundelen we voor jullie de beste zonnebrillen voor het komende seizoen.

First things first: hoewel we een zonnebril vooral als modeaccessoire dragen en om niet verblind te worden door de zon, is het ook belangrijk voor je gezondheid om er eentje op je snoet te zetten. Een zonnebril beschermt je namelijk tegen de UV-straling van de zon. “Die straling kan ervoor zorgen dat je huid vroegtijdig veroudert, met rimpels, fijne lintjes, droge rode vlekken en pigmentvlekken als gevolg,” legt oogarts Jessica Lattman uit. “Onderzoek heeft ook aangetoond dat UV-straling verschillende oogaandoeningen kan veroorzaken zoals cataract en maculadegeneratie.” Heb je meteen een geldig excuus dus om geld uit te geven aan nieuw paar!

1/ Vogue x Gigi Hadid, € 139, o.a. online te koop.

2/ Komono, € 69, online en in de winkels te koop.

3/ Silhouette, € 385, meer info op silhouette.com.

4/ Ace & Tate, € 98, online en in de winkels te koop.

5/ Dolce & Gabbana Eyewear, € 380, online en in de winkels te koop.

6/ Weekday, € 25, online en in de winkels te koop.

7/ Izipizi, € 35, o.a. online te koop.

8/ Oliver Peoples x The Row, € 355, o.a. online te koop.

9/ Laurence Dari, € 395, meer info: laurencedari.com.

10/ Polette, € 34,99, online en in de winkel in Brussel te koop.

11/ Ray-Ban, € 162, o.a. online te koop.

12/ Filippa K x Monokel, € 115, vanaf 17 april in de winkels en online te koop.