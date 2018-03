Zet 'm op: dit worden de brillentrends van het moment SV

23 maart 2018

15u09 0 Style Een bril is al lang niet meer het functionele ding op je neus van weleer. Tegenwoordig is het een ware trend geworden. Meer nog: sommige mensen kopen zelfs een bril met vensterglas, enkel en alleen voor de looks, verklapte oprichter van Ace & Tate Mark de Lange ons. Maar wat zijn dan de grootste trends?

Metaal

Een zwaar montuur op je neus? Dat is zó 2017. Tegenwoordig gaan we allemaal voor licht, subtiel en liefst ook nog in een hippe metaaltint zoals rosé of champagne. Wil je helemaal on trend zijn? Dan kies je voor een geometrische vorm: van rond tot vierkant of zelfs zeshoekig: het kan allemaal.

Doorschijnend

Geen wonder dat doorschijnende monturen zo populair zijn: ze staan nu eenmaal bij iedereen. Niet alleen passen ze daardoor bij iedere huidskleur, ze ogen ook een stuk zachter waardoor je ogen nog altijd de aandacht trekken. En wie weet kan je dan net voor een iets meer gewaagde vorm gaan?

Retro

Die bril van je grootmoeder of grootvader? Die is nu weer helemaal hip. De gouden details, immens grote glazen en retro uitstraling passen perfect bij het alles-komt-terug-mantra van tegenwoordig. Nu alleen nog op jouw sterkte laten zetten, natuurlijk.

Wil je weten hoe je een bril kiest die bij jouw gezicht past? Dat lees je hier.