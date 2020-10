Trenker Gesponsorde inhoud Zes tips voor mooi en stralend haar Aangeboden door Trenker

05 oktober 2020

14u00

05 oktober 2020

Ons haar is ons mooiste accessoire – en daarom houden we het graag in topvorm. Wil jij je doffe haardos transformeren tot een glanzende én mooie coupe? Met deze simpele tips merk je in geen tijd verschil.

1. Was het niet te vaak

Wanneer je je haar wast, ontdoet je shampoo je hoofdhuid van zijn natuurlijke vetten. De hoofdhuid reageert daarop door net méér vet aan te maken. En zo begint de vicieuze cirkel. Om een goede balans te bewaren, was je je haar niet vaker dan elke drie dagen.

2. Borstel je haar niet wanneer het nat is

Nat haar is kwetsbaar. Daarom borstel je het beter niet wanneer je net uit de douche komt. Wil je het toch ontwarren? Doe dat dan in de douche, meteen nadat je conditioner gebruikt hebt. Om knopen los te maken, kam je het door met een brede kam.

3. Gebruik alleen hitte als het niet anders kan

We moeten realistisch zijn: soms hebben we een stylingtool nodig om iets van ons net-uit-bed-kapsel te maken. Maar beach waves krijg je ook door te slapen met je haar in een vlecht. Losse krullen creëer je zonder hitte met papillotten.

4. Masseer je hoofdhuid

Door je hoofdhuid regelmatig een uitgebreide massage te geven, verbeter je de doorbloeding. Daardoor groeit het haar vanzelf sneller. Masseer je hoofd niet wanneer je haar net gewassen is, want dan kan het vet worden. Wacht liever tot nét voor je de douche instapt.

5. Stel je kappersbezoek niet uit

De vuistregel: ga minstens elke drie maanden naar de kapper om je dode puntjes te laten knippen. Zo blijven je lengtes er steeds gezond uitzien en zal je nooit lange stukken moeten laten wegknippen.

6. Neem voedingssupplementen voor je haar

Je haar heeft natuurlijke bouwstenen nodig om er goed uit te zien. Die kan je halen uit voeding én uit supplementen. Voedingssupplementen die speciaal voor een mooie haardos ontworpen zijn, bevatten keratine (met 18 aminozuren), vitaminen en mineralen die helpen om je haar sterk en glanzend te houden.

Voedingssupplementen: iets voor jou?

Maak kennis met Alline Procap: hét 100% Belgische voedingssupplement op vlak van haar en schoonheid. Deze gepatenteerde totaaloplossing bevat natuurlijke keratine met 18 aminozuren , gecombineerd met een complex van 11 vitaminen en 3 mineralen. Het resultaat? Sterk, glanzend en volumineus haar van binnenuit1. Lees er hier alles over.

1Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar en speelt een rol bij de synthese van eiwitten (zoals keratine).

