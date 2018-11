Zero waste in de badkamer: deze producten zijn lief voor je huid én het milieu Sophie Vereycken

15 november 2018

08u50 0 Style Plastic is niet langer fantastic, zo ver zijn we ondertussen wel. En toch blijft de afvalberg aanzwellen. Tijd om hand in eigen badkamer te steken, want ook daar kunnen we ons plasticvrije steentje bijdragen.

Nog nooit werd er zoveel plastic gerecycleerd als vandaag de dag. Van nieuwe drankflessen tot speelgoed, interieur items en zelfs kledij. Dat is goed nieuws, maar het kan altijd nog beter. Want dat betekent niet alleen dat de plasticverwerking overuren draait, het neemt ook niet weg dat er nog steeds een massale hoeveelheid plastic in zee terechtkomt. Zo’n 8 miljard kilo om precies te zijn. Meer nog: volgens een rapport van de World Economic Forum en milieuorganisatie Ellen MacArthur Foundation zal er tegen 2050 zelfs meer plastic dan vissen in de zee zijn. En daar speelt ook de beauty-industrie een grote rol in. Steeds meer merken zetten dan ook in op zero waste, en dat je daarvoor niet aan stijl of werking moet inboeten, bewijzen onderstaande producten.

1. Technisch gezien niet volledig verpakkingsvrij, maar met deze glazen pot doe je niemand kwaad, en hij staat zo mooi in de badkamer. (No Skincare Coffee + Cardamom body scrub, € 35 bij No Skincare)

2. De eerste verpakkingsvrije blush moeten we nog tegenkomen, maar dit eeuwig navulbaar exemplaar is een mooi compromis. (Kjaer Weis cream blush, € 29 bij Skins)



3. Gedaan met wattenschijfjes weggooien, die vervolgens ook telkens in een plastic verpakking komen. En ook die bus make-upremover hoef je nooit meer in huis te halen, want meer dan water en deze handschoen heb je niet nodig om je te ontschminken. Bovendien kan de handschoen zelf gewoon in de wasmachine. (Glov make-up remover, € 14,99 bij Cent Pur Cent)



4. Deze concealer stick is niet alleen goed tegen wallen, maar ook voor het milieu wegens volledig verpakkingsvrij. (Lush Multi-use concealer stick, € 14,95 bij Lush)

5. Deze kartonnen verpakking is 100 procent recycleerbaar, zonder daarbij aan esthetiek in te boeten. En dat je huid er na gebruik prachtig uitziet, is natuurlijk ook mooi meegenomen. (Coleur Caramel Compact Foundation, € 32,64 bij Glow Organic)