Zeg maar gedag tegen droge handen: de beste handcrèmes voor elk budget

De verwarming draait op volle toeren, het is ijzig koud buiten en dat heeft helaas gevolgen op de huid van je handen. Om de effecten van de winter te bestrijden, is zoveel mogelijk smeren met een hydraterende crème de boodschap. Met onze selectie van handcrèmes blijven je handen de hele winter lang poezelig zacht.

De handcrème van het Belgische merkje Bee Nature is rijk aan plantaardige oliën van macadamia en baobab, in combinatie met biologische sheaboter om de huid tot in de diepte te voeden. Bijenwas beschermt de huid door de vorming van een natuurlijke beschermende laag op de huid.

€ 12,99, te koop in alle apotheken in België en online.

De producten van het Australische merk Aesop zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook stuk voor stuk goed. Deze handbalsem bevat allerlei hydraterende botanische ingrediënten die zelfs de meest beschadigde huid herstellen. En toch is de formule vetvrij, waardoor het goedje geen kleverige film over je handen legt. Kan ook op de voeten gebruikt worden, staat te lezen op het bijschrift.

Resurrection Aromatique Handbalm, € 23, o.a. te koop in de winkels van Fin du Jour en online.

Deze handcrème is een must in elke handtas van dames met een droge huid. De Neutrogena handcrème - naar een goedbewaarde Noorse formule - voedt intens met een dikke crème. Ondanks de dikke structuur trekt hij toch snel in, en het geurtje van de geparfumeerde versie is zeker niet onaangenaam maar net heel subtiel.

€ 5,90, te koop in alle apotheken in België en bij de drogisterij.

Nivea heeft al zijn handcrèmes in een nieuw jasje gestoken, die dankzij de vloeiende vorm beter in de hand moeten liggen en makkelijker zijn om mee te nemen. Daarnaast bevatten de crèmes nu ook voedende amandelolie, maar ruiken ze nog steeds naar de typische Nivea-geur.

€ 3,75, te koop in de supermarkt en bij de drogisterij.

De hand- en nagelcrème van Nuxe zit boordevol honing, wat bekend staat om zijn herstellende en kalmerende eigenschappen. En het geurt natuurlijk ook gewoon lekker. De plantaardige oliën (zonnebloem-, argan- en bernagieolie) en karitéboter voeden en versoepelen de huid dan weer.

€ 9,93, te koop bij de apotheek en online.

De ‘For Your Hands Only’-handcrème van het Belgische label Cîme is de favoriet van NINA’s beautyredactrice Eva. Het spul bevat onder meer abrikozenpitolie uit de Himalaya en is gemaakt in samenwerking met Nepalese boerinnen. Voor elk product dat wordt verkocht schenkt Cîme bovendien een deel van de opbrengst aan het “Little Doctors” scholenproject, eveneens actief in Nepal.

€ 13,50, online en in de winkel van Cîme te koop.

Het Ultra Doux gamma van Garnier ken je waarschijnlijk vooral van de haarproducten, maar sinds kort zit er ook een handcrème bij. Die combineert argan olie en camelia olie, met een sterk hydraterend gevoel als gevolg. Let wel: de handcrème ruikt érg sterk. Ben je dus meer fan van subtiele geurtjes, dan is deze niets voor jou.

€ 3,99, bij de drogisterij en in de supermarkt te koop.