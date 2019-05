Zeeman verkoopt een sneaker van 200 euro en wel om deze reden TVM

27 mei 2019

15u35 4 Style Sneakers mogen dan hip zijn, ze zijn ook vaak best prijzig. Om erachter te komen hoe dat komt, maakte Zeeman zelf 2 soorten sneakers. Een exclusief paar dat over de toonbank gaat voor € 200 en één paar met een prijskaartje van € 12,99.

Voor de dure ‘Hybrid Z’ sneaker volgde Zeeman het voorbeeld van de dure merken uit de mode- en sneakerindustrie. Ze kozen voor een niet al te voor de hand liggend ontwerp, produceerden slechts 500 paren van de schoen zodat het exclusief blijft en ze voerden een uitgebreide marketing- en sociale media campagne waarvoor ze onder andere de hulp inschakelden van de Belgische influencers Yannick Somers, Cindy Van Dyck en Yentl Keuppens. De sneaker is enkel online te koop via een zogenaamde verloting en in exclusieve pop-up stores in Antwerpen (Kloosterstraat 60) en Amsterdam waar hij tijdelijk verkrijgbaar zal zijn. Zo kwamen ze uit bij een prijs van € 200.

Het basismodel

Voor de ‘Basic Z’ volgde Zeeman zijn eigen werkwijze. Er werd voor een eenvoudig model gekozen, de sneaker werd in grote aantallen (20.000 stuks) geproduceerd, vervoer ging, ruim gepland en voor de laagst mogelijke kosten, over zee en er werd geen dure reclame ingezet, maar alleen een productfoto gemaakt. Op die manier is het Zeeman gelukt om een sneaker te maken die ze voor slechts € 12,99 aan de man kunnen brengen. De ‘Basic Z’ is vanaf 1 juni te koop in 600 winkels van Zeeman en op de webshop.

De dure sneaker is niet gemaakt als serieuze stap van Zeeman om nu ook de dure modemarkt te betreden. De Nederlandse winkelketen wil er vooral mee aantonen hoe het komt dat sommige kledingitems zo verschillen in prijs. De winst die Zeeman met de Hybrid Z maakt, gaat naar het goede doel ‘Save Our Sisters in India’.