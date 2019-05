Zeeman geeft gegevens over leveranciers vrij mv

30 mei 2019

08u39

Kledingwinkelketen Zeeman heeft op zijn website een wereldkaart gezet met daarop de fabrieken waar het bedrijf zijn artikelen laat maken. Zo wil Zeeman transparanter voor de dag komen. Bij controles bij de leveranciers kwamen afgelopen jaar wederom problemen aan het licht.

De budgetkledingverkoper is al langer tamelijk openhartig over zijn manier van werken. Maar tot een volledige openbaarmaking van leveranciersnamen, adresgegevens en data over het aantal fabrieksmedewerkers kwam het vanwege “concurrentiegevoeligheid” van de informatie nog niet. Instanties als de Schone Kleren Campagne drongen erop aan dat Zeeman deze gegevens toch zou prijsgeven.

Een jaar geleden deelde Zeeman voor het eerst de resultaten van de controles die het door een onafhankelijke partij liet uitvoeren bij fabrikanten in landen als Turkije, Bangladesh en China. Het grootste deel van de toen geconstateerde 67 verbeterpunten ging over lonen en werktijden. Die zijn volgens Zeeman inmiddels samen met de leveranciers opgelost.

Vervolgens zijn er weer nieuwe controles uitgevoerd. Hierbij zijn 72 verbeterpunten geconstateerd. In sommige gevallen ontbraken een brandalarm en sproeiers. In andere gevallen werd geconstateerd dat er niet voldoende nooduitgangen aanwezig waren of dat een metaaldetector ontbrak. Dat er in totaal meer verbeterpunten waren dan een jaar eerder, komt volgens Zeeman doordat met de gecontroleerde fabrieken in 2018 nog relatief kort werd samengewerkt. Inmiddels zijn er al 54 punten gecorrigeerd.

Zeeman bestaat al sinds 1967 en telt tegenwoordig meer dan 1.300 winkels in zeven verschillende landen, waaronder België.