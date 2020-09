Zeeman brengt z’n meest comfortabele bomma-onderbroek uit in een sexy versie Liesbeth De Corte

08 september 2020

10u57 18 Style Dat een bommaonderbroek heerlijk zit, weet iedereen. Vraag maar aan Bridget Jones. Maar het oog wil ook wat. Sexy lingerie geeft je zelfvertrouwen namelijk meteen een boost. Waarom de twee aspecten niet combineren, dachten ze bij Zeeman. De Nederlandse retailketen geeft z’n meest klassieke onderbroek, de ‘Mady’, een verleidelijke update.

De Mady van Zeeman bestaat al meer dan 35 jaar. De reden voor het succes van deze hoge slip? Hij zit gewoon supergoed. Om de onderbroek in een nieuw jasje te steken, werkte Zeeman samen met Anne-Lotte van Vonderen, die styling studeert aan de Nederlandse hogeschool Academie Artemis.

(Lees verder onder de foto.)

De klassieke Mady is simpel en wit, maar Anne-Lotte gaf er een zwoele draai aan. Zo ontwikkelde ze de ‘Dotty Mady’ met polkadot motief, de ‘Catty Mady’ met panterprint en de ‘Lacy Mady’ met zwart kant.

De Mady-reeks is verkrijgbaar in de maten S tot en met XXL. Voor een sexy slipje betaal je 2,99 euro, de klassieke slip koop je in een duopack voor 2,99 euro. Het slipje valt blijkbaar goed in de smaak, want online is hij al uitverkocht. In de winkels kan je de onderbroekjes wel nog vinden.