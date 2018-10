ZEB neemt Clouds of Fashion over Liesbeth De Corte

23 oktober 2018

10u34 0 Style De Antwerpse Laurentine Van Landeghem richtte in 2013 Clouds of Fashion op, eerst als blog en later als klein imperium aan kledingwinkels. Nu, exact vijf jaar later, geeft ze het stokje door aan modeketen ZEB.

“Met Clouds of Fashion zo veel mogelijk mensen bereiken, dat was altijd de doelstelling”, zo reageert Laurentine. “Dankzij ZEB krijgt het merk de kans om in sneltempo beschikbaar te zijn in maar liefst 68 winkelpunten. Hierdoor kan ik me terug te focussen op wat me het meest gelukkig maakt.”

Wat dat juist is? De 25-jarige Antwerpse zal de komende maanden haar eigen collectie kunnen ontwerpen. Die zal ongetwijfeld de typische Clouds of Fashion-stempel dragen: een mix and match van speelse ontwerpen, stoer en tegelijkertijd girly. “Een eigen collectie ontwerpen was altijd al een droom die ik door tijdsgebrek nooit heb kunnen waarmaken. Dat ZEB de verantwoordelijkheid draagt over het logistieke luik en de productie, geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. Ik zal terug tijd krijgen om te doen wat ik graag doe.”

De nieuwe ontwerpen zullen vanaf het voorjaar van 2019 in de rekken liggen bij alle multibrand-stores van ZEB.