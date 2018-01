Ze is Nederlands en één van de meest invloedrijke mensen onder de 30: ken jij blogger Negin Mirsalehi al? Timon Van Mechelen

26 januari 2018

12u50

Bron: WWD/NRC/Vogue 0 Style Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift is de Nederlands-Iraanse Negin Mirsalehi één van de dertig meest invloedrijke personen onder de 30 in Europa. Maar wie is de modeblogster eigenlijk die na een jaar modefoto’s posten al meer dan een half miljoen volgers had? En hoeveel verdient ze eraan?

Ze heeft 4,5 miljoen volgers op Instagram, ze reist de wereld rond, heeft een eigen haarverzorgingsmerk, een webshop en een team van mensen die voor haar werken. En dat door ‘gewoon’ wat foto’s van haar outfits op het wereldwijde web te zwieren.

"Mijn doel was initieel gewoon om op de Explorerpagina te komen: een Instagrampagina met wereldwijd de populairste foto's. Er bleek een heel algoritme achter te zitten van de hoeveelheid volgers, likes en comments. Ik zocht bekende Instagrammeisjes die mijn stijl hadden. Vervolgens ging ik al hun volgers volgen. Zij inspireerden mij en ik hoopte dat ze mijn foto's ook mooi zouden vinden,” vertelde Negin een paar jaar geleden aan de Nederlandse krant NRC Handelsblad.

Na twee maanden had ze al 50.000 volgers, ze begon een blog, en na een jaar bereikte ze de kaap van een half miljoen volgers. De Amerikaanse webshop LA Style was de eerste partner die met haar wou samenwerken, niet veel later volgden grote merken als Dolce & Gabbana, Dior en Forever 21. Ondertussen heeft ze haar volgers verachtvoudigd en dat werpt zo zijn vruchten af.

2,4 miljoen euro

Twee jaar geleden sloeg ze een samenwerking met een haarverzorgingsmerk af waar ze ruim 640.000 euro voor zou krijgen, omdat ze liever haar eigen merk wou lanceren. Eind 2015 zag Gisou het levenslicht. Een professionele lijn haarverzorgingsproducten op basis van honing. Het is een samenwerking met haar vader, die imker is, en haar moeder, een kapster die al jaren met producten op basis van honing werkt. Op een jaar tijd verdiende Negin zo’n 2,4 miljoen euro aan de producten. Jawel.

En daar stopt het niet. Negin heeft ondertussen overal ter wereld agenten die haar Instagramsamenwerkingen regelen. Per gesponsorde post krijgt ze gemiddeld 16.000 euro en dat terwijl ze naar eigen zeggen "99 van de 100 merken die haar benaderen weigert". Vorig jaar had ze al 15 mensen voor haar werken, dat zouden er tegen het einde van dit jaar zo'n 30 moeten zijn. Toch maar even een outfitfoto op Instagram posten vandaag?