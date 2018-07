Ze is amper 25, maar de Duitse Anna Ewers wordt nu al naar voren geschoven als de nieuwe Claudia Schiffer Timon Van Mechelen

08 juli 2018

18u03 0 Style Met haar blonde lange haren en kuiltjes in de wangen, lijkt ze een beetje op het liefdeskind van Claudia Schiffer en Brigitte Bardot. Twee jaar geleden werd ze nog boven Kendall en Gigi verkozen als model van het jaar en nu is de Duitse schone het gezicht van het Italiaanse merk Liu Jo. Maak kennis met Anna Ewers.

Bij het grote publiek mag Anna Ewers dan niet bekend zijn, in de mode-industrie is ze dat wel. Ze liep al in zowat alle grote modeshows mee, was te zien in campagnes van merken als Isabel Marant en Balenciaga en aan dat indrukwekkende lijstje mag ze nu ook een campagne van Liu Jo toevoegen.

In tijden waarin een groot aantal volgers op sociale media dé sleutel is geworden om door te breken in de modellenwereld, weet Anna Ewers haar privéleven bijzonder goed af te schermen. Ze werd op straat in Colombia ontdekt, toen ze daar op uitwisseling studeerde. Ze keerde daarna terug naar Duitsland voor school, en combineerde haar studies met verschillende jobs in de horeca. Ze brak pas echt door als model, toen ontwerper Alexander Wang vijf jaar geleden een foto van haar tegenkwam op een blog. Hij stuurde het beeld door naar casting director Anita Bitton, die meteen haar potentieel inzag en haar opspeurde.

Model van het jaar

In haar eerste modeseizoen, liep ze maar liefst 40 modeshows waaronder Céline, Prada en Dolce & Gabbana. Niet veel later verhuisde ze naar New York, waarna de bal helemaal aan het rollen ging. In 2015 prijkte ze al op dertien Vogue covers en werd ze verkozen als model van het jaar door de invloedrijke website Models.com.

Haar laatste wapenfeit is zoals hierboven gezegd de campagne van Liu Jo. De foto's werden genomen door het bekende fotografenduo Mert & Marcus en staat in het teken van 'glamourizing'. Aan Vogue vertelde ze daar het volgende over: "Voor mij is dat iets leuks dragen en mijzelf tegelijkertijd mooi voelen op een speciale gelegenheid. Dit kan met een mooie jurk of een extra vleugje make-up." Je kunt de beelden hieronder bekijken: