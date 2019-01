Zara verandert logo voor de tweede keer in de geschiedenis van het merk TVM

29 januari 2019

11u23 0 Style Afgelopen week kwam je Afgelopen week kwam je hier nog te weten dat modemerken hun logo massaal veranderen en hoe dat komt. Nu volgt ook de Spaanse modeketen Zara. In de labels van de kleren van het merk was het nieuwe logo al een tijdje te spotten, nu is ook het beeldmerk op de site veranderd.

Het is nog maar de 2de keer in de 44-jarige geschiedenis van de modeketen dat het logo wordt aangepast. In 2010 werd het voor de eerste keer veranderd, wat meteen de aanleiding was voor heel wat andere aanpassingen bij de winkelketen die in 1975 opgericht werd door de Spanjaard Amancio Ortega Gaona. De winkels zelf kregen toen ook een meer hedendaagse make-over.

Voor het nieuwe logo werd nu gekozen om de letters een stukje dichter naar elkaar op te schuiven en ook langer te maken. Het lettertype is ook een beetje sierlijker. Tegen de trend van de andere modemerken in, bevatten ze wel nog schreven (de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken).