Zara-topman op pensioen: zo werd Amancio Ortega multimiljardair

De oprichter van de Spaanse modegigant Inditex, Amancio Ortega (81), gaat met pensioen. Het verhaal van de miljardair begon nochtans heel klein, met een vader die spoorarbeider was, en een moeder die de kost verdiende als huismeid. Hij kreeg het allesbehalve in de schoot geworpen, en toch belandde de Spanjaard aan de top van de modewereld.

Het leven van Amancio Ortega is een fabuleus succesverhaal. Maar de hoofdrolspeler zwijgt erover als vermoord. Nog nooit heeft hij een interview gegeven. En dat zal hij ook niet snel meer doen. Want zijn privacy is hem nog veel meer waard dan zijn zuurverdiende centen. Tot 2001 was er geen vuiltje aan de lucht. Niemand had zelfs ooit maar een foto van hem gezien. Maar sinds zijn bedrijf de beurs bestormde, werd hij onmetelijk beroemd én rijk. En is, met een paparazzo op elke hoek, het ongestoord doorheen La Coruña dwalen voorgoed voorbij. La Coruña, waar hij zijn allereerste hemden plooide en 65 miljard euro later nog steeds verblijft.

Succesverhaal

Met de schaarse peseta's die zijn vader als spoorarbeider en zijn moeder als huismeid verdienden, zag Amancio's jeugd er in de regen en wind van Noordwest-Spanje niet meteen rooskleurig uit. Op zijn dertiende had hij genoeg van de smeekbedes van zijn moeder, in de winkel om de poef. Hij stopte resoluut met school en ging zelf geld verdienen.

Wie weet wat er van hem geworden was, als hij bij een vishandel was begonnen. Maar het was bij een kleermaker dat hij belandde. Terwijl hij braafjes hemden plooide, keek hij pienter uit zijn doppen. Al snel had hij zijn eerste businesswet begrepen: de klant moest altijd precies krijgen wat hij wou. Wat met al die grote stocks niet vanzelf sprak, zoals hij later bij confectieketen Maja zag. Daar bestudeerde hij elke productiefase. Van de balen ruwe stof tot de kant-en-klare kleren. Maar wat zijn lodderig oog vooral zag, was dat er veel te veel geld bij al die tussenstations bleef steken.

Met dat alles in het achterhoofd zette hij zich in de living en begon met vrouwlief badjassen te maken. Heel goedkoop, voor iedereen. Amancio Ortega had goud gevonden. Zijn neus voor zaken rook een schitterend plan. Hij zou al die arme zeemansvrouwen, die zich zonder man en zonder geld toch maar thuis verveelden, engageren. En zo liet hij zijn badjassen op den duur door duizenden dames naaien. Voor een appel en een ei.

De allereerste Zara

Op zijn 39ste gaf hij aan die badkledij de brui. Om met een flinke buidel cash in downtown La Coruña een winkel te beginnen. Die moest eigenlijk Zorba heten, zoals zijn favoriete film, maar omdat een bar in de buurt hem voor was, gooide hij wat letters om. De allereerste Zara was geboren.

Ook nu bleef hij bij 'fast fashion' zweren: de klant moest razendsel zijn goesting krijgen en stocks waren uit den boze. En ook nu sloeg zijn concept in als een bom. Toen elke Spaanse provinciestad zijn Zara had, stak hij de grenzen over. Na het goedkope Portugal ging in 1989 ook Manhattan voor de bijl. En daar kreeg Amancio Ortega het moeilijk. Hij sloot zich op in het toilet en liet zijn tranen rollen. "Hoe trots zouden mijn ouders zijn geweest!", zou hij geroepen hebben. "Alsof Amerika ontdekt was door hun eigen zoon!"

RV Amancio Ortega, oprichter van Zara

Geen bureau

Vandaag draait holdingbedrijf Inditex, waartoe ook Massimo Dutti en Bershka horen, 18 miljard euro omzet per jaar. Met dank aan 6.500 winkels in 88 landen. Van Azerbeidzjan tot Oman en van Honduras tot de Filipijnen is geen winkelstraat zonder Zara te vinden. Steenrijk werd hij in 2001, met zijn 59 procent aandelen op de beurs. Maar zijn rust was wel voorbij. En dus ging hij zich hardnekkiger dan ooit in nevelen hullen. Maar niet voor zijn personeel. Met zijn eeuwig blauwe blazer, witte hemd en grijze broek - van één of ander schimmig merk, maar alleszins niet van Zara - bleef hij voor hen gewoon 'Ortega', de strenge, doch attente baas. Een afspraak moest je met hem niet maken. Want een eigen bureau, dat had en heeft hij niet. Van gedachten wisselt hij wel in de refter of op de werkvloer. Alles houdt hij in de gaten, van de plek waar een rits moet komen tot de look van de Chinese website. Maar het allerliefst bepotelt hij de stoffen van de 'Zara Women'-lijn.

Elke dag spiegelei

In 2011 zette hij als CEO dan wel een stap terug, maar de navelstreng knipte hij toen nog niet door. Zo stond zijn Audi A8 op een dag voor een rood licht te wachten, toen hij in allerijl het hoofdkwartier belde. Meticuleus begon hij de vorm en patronen te beschrijven van het jack dat de motorrijder naast hem droeg. "Hácedla! Maak het!", zei hij. Waarna hij inhaakte en verder reed. Zelfs op 79-jarige leeftijd, kon je hem nog bijna alle dagen tussen zijn mensen in Arteixo vinden, net buiten La Coruña.

Al was hij niet vies van een vakantie af en toe. En dan liever met zijn jacht dan met zijn vliegtuig. Want ondanks de 41 miljoen euro van zijn Bombardier haat hij niets zo hard als vliegen. Hij heeft een hoop hotels en vastgoed in Miami, Lissabon, Parijs en London. En ook de hoogste Spaanse wolkenkrabber (485 miljoen euro) is van hem. Maar echt thuis is hij in Zalaeta, La Coruña, met voor zich uitgestrekt de Orzanbaai. Elke dag eet hij er op dezelfde plek zijn spiegelei en laat zichzelf daarna op de Plaza Maria Pita uit. In het weekend trekt hij steevast naar zijn 16de-eeuwse buitenhuis, waar hij kippen en geiten kweekt en wat aan zijn grote wroeging tracht te doen.

Familie verwaarloosd

Dat hij zijn familie zo verwaarloosd heeft, daarvan heeft hij nu veel spijt. Zo liep in 1986 al zijn huwelijk met Rosalia op de klippen. Door de handicap van zoon Marcos, die met een hersenletsel werd geboren, groeide het koppel uit elkaar. Terwijl Amancio in zijn werk vluchtte, stortte Rosalia zich op de zorg, die ze met dochter Sandra (48) later professioneel uitbouwde. Door Rosalia's plotse dood jaar geleden, kwam Sandra met de aandelen van moeder plots met stip als rijkste Spanjaard - op pa na dan - de Forbeslijst binnen. Maar actief in zijn bedrijf is Sandra nooit geweest, net als haar broer Marcos. Hun mondaine halfzus Marta (32) wel. Haar verwekte Ortega bij Flora Perez, een werkneemster met wie hij in 2001 trouwde. Het is zijn grote droom om Marta aan het roer van Inditex te zien. Daarvoor is ze alvast lang geleden onder aan de ladder, in de verkoopsafdeling, begonnen. En ze timmert nog altijd naarstig aan de weg.

Al heeft het arme kind niet echt te klagen. Zo liet pa speciaal voor haar een paardencentrum bouwen. En voor haar - alweer gestrande - huwelijk met topruiter Sergio Alvarez Moya had hij een miljoen dollar veil. Plus een extra half miljoen om de paparazzi weg te houden. Maar papa kwam wel 1,5 uur te laat op de trouw. Want met geen stokken was hij uit het Riazorstadion te krijgen, waar Deportivo La Coruña moeizaam won van Barcelona B.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Het Laatste Nieuws op 29/07/2015.