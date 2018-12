Zara richt zich nu ook op de make-upmarkt TVM

02 december 2018

18u25

Bron: Harper's Bazaar 0 Style De Spaanse modeketen Zara heeft beelden vrijgegeven van hun allereerste make-upcollectie, die op 5 december gelanceerd wordt. Geïnspireerd op de make-up van de modellen in de eigen campagnebeelden, begint de keten bescheiden met een twintigtal lippenstiften.

12 daarvan, genaamd de ‘Ultimatte’ lippenstiften zijn – zoals de naam al doet vermoeden – matte lippenstiften. Met een velvetachtig finish en hoge kleurpigmentatie. Zonder glans dus, maar met een kleur die lang op de lippen zou blijven. Beschikbaar in kleuren als klassiek rood en felroze. Ze gaan over de toonbank voor 9,99 pond of zo’n 11,25 euro.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Daarnaast lanceert de keten ook nog 8 vloeibare lippenstiften, overigens ook met een matte finish. En een lippotlood. Volgens Zara zijn de producten ‘van topkwaliteit, innovatief, fun en vooral heel erg betaalbaar”. Het merk zou in de toekomst nog met een ruimer aanbod aan make-up komen al geven ze daar voorlopig nog niets meer over vrij.

De lipproducten zijn vanaf 5 december online te koop, niet in de winkels.