Zara lanceert eerste zwangerschapscollectie TVM

31 oktober 2018

12u04 0 Style Leuk nieuws voor alle mama’s to be: de Spaanse keten Zara heeft een eerste zwangerschapscollectie gelanceerd. Betaalbaar en trendy zijn de kernwoorden van de toepasselijk genaamde ‘Mum’-collectie. Shoppen geblazen dus!

Zonder aankondiging of iets heeft Zara op hun webshop een eerste modelijn voor zwangere vrouwen uitgebracht. En die telt meteen meer dan honderden stuks. Van jassen en jurken tot gezellige warme truien en zelfs schoenen en andere accessoires. Het aanbod is gigantisch en dat is meer dan goed nieuws voor alle mama’s in spe. Op enkele vaste waarden na zoals het Belgische Fragile blijft het aanbod aan leuke kledingmerken voor zwangere vrouwen immers bijzonder klein.

Hieronder alvast onze favoriete stuks.

1. Kokerjurk met tijgerprint, € 19,95 - hier te koop.

2. Kaki jumpsuit, € 59,95 - hier te koop.

3. Oversized trui, € 39,95 - hier te koop.

4. Bruine teddy jas, € 99,95 - hier te koop.

5. Camelkleurige joggingbroek, € 29,95 - hier te koop.

5. Ribfluwelen overhemdjurk, € 39,95 - hier te koop.

6. Gerafelde jeans, € 49,95 - hier te koop.

7. Jas met strik op de mouwen, € 129,00 - hier te koop.