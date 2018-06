Zara lanceert eerste designcollectie samen met modestudenten Timon Van Mechelen

04 juni 2018

15u22 0 Style Grote concurrent H&M doet het al jaren, nu springt ook Zara op de kar van designcollecties. De Spaanse modeketen pakt het wel een tikje anders aan en werkt samen met studenten van mode- en kunstscholen in plaats van met gevestigde namen in de modewereld.

Het VIEW.S. project van Zara gaat van start in Japan met een samenwerking met een aantal modestudenten van kunstschool Bunka Gakuen University in Tokio. Alle studenten konden zich inschrijven, maar de Spaanse keten besloot uiteindelijk om samen te werken met Scott James Marsh, Margaux Gilbert, Viktoria-Helena Binger, Arashi Yunome en Yuya Kudo. Zij creëerden samen met het designteam van Zara Man een capsulecollectie voor heren.

Die collectie bestaat uit vijftien items, waaronder een kostuum met kleurrijke gespen aan, wat het een militaire uitstraling geeft, een hemd met print en een T-shirt met contrasterende kraag. Dit is een eerste luik van het VIEW.S. project, later volgen nog samenwerkingen met andere scholen. De collectie is wereldwijd online te koop vanaf 7 juni.