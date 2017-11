Zara kopieert nog maar eens een Belgische ontwerper Timon Van Mechelen

12u57 0 Instagram @whowhatwear Tiany Kiriloff met de laarsjes van Eduard Both aan op Paris Fashion Week. Style Voor de zoveelste keer op rij gaat Zara de mist in. De Spaanse keten verkoopt een paar enkellaarsjes die wel erg hard lijken op de botjes uit de afstudeercollectie van de Antwerpse ex-modestudent Eduard Both. Jammer genoeg is het lang niet de eerste keer dat Zara flagrant plagiaat pleegt.

Het was meteen liefde op het eerste zicht, toen we de laarsjes van Eduard Both over de catwalk in Antwerpen zagen paraderen net voor de zomer. De laklederen botjes vallen meteen op door de gouden bol als hak, en onder andere ook fashionista Tiany Kiriloff deelde onze mening. Zij droeg de botjes tijdens de afgelopen modeweek in Parijs.

Toen we gisteren iemand zagen rondlopen met zwarte kopietjes aan haar voeten, eveneens met een bol als hak en puntige voorkant, vroegen we meteen op de man af waar ze die gehaald had. Niet Eduard Both, maar Zara was het antwoord. Met een prijskaartje van 65,95 euro zijn de Zara-schoenen spotgoedkoop. De creaties van Eduard Both zijn niet te koop, omdat ze nooit officieel op grote schaal in productie gegaan zijn. Alleen enkele sample sizes heeft hij verkocht na de modeshow.

Andere beschuldigingen

Niet zo lang geleden werd Zara ook al beschuldigd van plagiaat door de Belgische ontwerpster Toos Franken. De keten had toen een sweater van Franken exact nagemaakt. Eerder werd de modeketen ook al beschuldigd van plagiaat door de Amerikaanse ontwerpster Tuesday Bassen, Balenciaga, sportmerk Adidas en zelfs Kanye West. Modehuis Céline, wiens collecties erg vaak gekopieerd worden door de keten, toonde zelfs al resortcollecties enkel aan journalisten en inkopers, die ook nog eens verboden werden om foto’s te maken, om het kopieergedrag te voorkomen.

NINA.be