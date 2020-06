Zara achterna: H&M sluit 170 winkels Margo Verhasselt

30 juni 2020

10u17 96 Style Er werd al aangekondigd dat de Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van modeketen Zara, dit jaar 1.200 winkels zal sluiten. En nu volgt ook de H&M Group: bij hen moeten ‘slechts’ 170 winkels dicht.

H&M Group en Inditex sluiten binnenkort heel wat winkels om meer aandacht te kunnen besteden aan online verkoop. De H&M Group zag in het tweede kwartaal van 2020 een daling van 50 procent op de netto-omzet. De keten moest dan ook heel wat deuren tijdelijk sluiten door de pandemie. Maar hun online verkoop steeg wél, en dat met zo'n 23 procent.

“De snelle veranderingen in het klantgedrag als gevolg van de pandemie doen de digitalisering van de moderetail versnellen”, zei CEO Helena Helmersson daarover in een reactie. De groep liet daarnaast weten dat er minder nieuwe winkels zullen geopend worden. Het is nog niet duidelijk welke winkels dicht gaan.