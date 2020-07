Zappos gaat schoenen per stuk verkopen voor mensen met een beperking Nele Annemans

23 juli 2020

Zappos, een grote Amerikaanse schoenenverkoper, komt met een wel heel opmerkelijk en hartverwarmend initiatief: via die webshop is het voortaan mogelijk om één schoen of een paar in twee verschillende maten te kopen.

Zappos, dat sinds 1999 voornamelijk schoenen verkoopt, lanceert een nieuw testprogramma waarmee mensen losse schoenen kunnen kopen. Zo kan je dezelfde sneaker in maatje 39 kopen voor je linkervoet en in maatje 40 voor je rechtervoet of slechts één van beide in je winkelmandje droppen.

Het initiatief werd in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met een handicap of verschillende schoenmaten, maar is ook bedoeld voor iedereen die zijn gading niet kan vinden in de traditionele schoenenindustrie. Volgens het merk vragen klanten allang naar de optie om losse schoenen te kopen.

“Het ‘Single and Different Size Shoes’-programma ligt ons nauw aan het hart. We wilden aan onze gemeenschap tonen dat we hen gehoord hebben, en dat we blijven luisteren en innoveren om te voldoen aan hun behoeften en wensen”, aldus Dana Zumbo, bedrijfsmanager bij Zappos. “Klantenservice is ons belangrijkste doel en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel en zelfverzekerd voelt in zijn eigen schoen of schoenen.”

De eerste sneakers die je apart kan kopen, staan sinds enkele dagen online en komen er in samenwerking met bekende merken zoals Nike, Converse en New Balance. Zo zijn er momenteel zo'n tachtig stijlen en kleuren beschikbaar. In de toekomst wil Zappos het aanbod nog uitbreiden. De prijzen per schoen liggen tussen de 17,50 dollar (omgerekend zo'n 15 euro) en 85 dollar (74 euro) en zijn beschikbaar voor volwassenen, kinderen en peuters.

Voorlopig kan je helaas nog geen schoenen van Zappos laten leveren in België, maar hun voorbeeld werkt hopelijk wel inspirerend voor schoenenretailers bij ons.