Zalando viert anders dan anders zijn met Belgisch model Hanne Gaby Odiele en zangeres Beth Ditto

03 maart 2018

16u26 0 Style De Duitse webgigant Zalando pakt hun lente- en zomercampagne voor dit jaar anders aan dan anders. Geen standaard modellen, maar dames met karakter en persoonlijkheid moedigen andere vrouwen aan om hun unieke stijl te laten zien. De vier hoofdrollen zijn weggelegd voor zangeres Beth Ditto, de Duitse atlete Alexandra Wester, de Belgische activiste en model Hanne Gaby Odiele, en de Franse zangeres Sonia Ben Ammar.

Dat diversiteit definitief op de modeagenda staat, wordt steeds duidelijker. Hoewel er nog steeds veel werk aan de winkel is, op de afgelopen New York Fashion Week waren er bijvoorbeeld amper meer transgender, niet-blanke of plussize modellen te zien dan vorig seizoen, zijn er gelukkig ook genoeg tegenvoorbeelden.

De nieuwe ‘Me.Unlimited.’ campagne van Zalando is daar één van. Die heeft als kernwaarden zelfexpressie en zelfacceptatie en hoopt vrouwen overal ter wereld aan te moedigen hun eigenheid te omarmen en niet langer te verstoppen. Draag wat je wil en voel je er zelfzeker in, is de boodschap. Inclusief een maatje meer zoals zangeres Beth Ditto in de campagne of interseksueel als de Belgische Hanne Gaby Odiele.

“Elk persoon is uniek, en daar hoeft niemand zich voor te excuseren. Ik hoop dat de campagne mensen de mogelijkheid biedt om hun persoonlijkheid en schoonheid te vertalen in hun stijlkeuzes, ondersteund door ons brede assortiment. De campagne viert individualiteit en diversiteit ", zegt Jolanda Smit, Director Group Brand Relations Marketing Zalando.