Zalando opent Belgische beautyshop Redactie

05 maart 2019

12u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Style Webshop Zalando gaat de verkoop van schoonheidsproducten uitbreiden naar vijf nieuwe landen, waaronder België. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het “beauty”-gamma is onmiddellijk beschikbaar in Zweden en Denemarken en wordt de volgende twee maanden uitgerold naar ons land, Frankrijk en Italië, zo luidt het.

Zalando Beauty zag het levenslicht in maart vorig jaar in Duitsland. Met de opening van de online beautyshop wilde Zalando inspelen op de complementariteit tussen mode en schoonheidsproducten. "In drie van de vijf dozen die we opsturen met kleding zitten nu al schoonheidsproducten", zegt Pamela Wade-Lehman, hoofd van Zalando Beauty. Intussen is de beautyshop in drie landen actief. Dat zijn naast Duitsland ook Oostenrijk en Polen. "Eind deze maand, maar uiterlijk begin april komen er vijf landen bij: Denemarken, Zweden, Frankrijk, Italië en België." Hoewel de Europese markt voor schoonheidsproducten, goed voor een omvang van 83 miljard euro, eerder een licht dalende trend vertoont, ziet Zalando nog veel potentieel. Want minder dan 5% van de producten wordt online verkocht.

Terugsturen

Bedoeling is om in de vijf nieuwe landen een mix van lokaal populaire en internationale merken aan de vrouw te brengen. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op 'duurzame' en 'natuurlijke' (vaak organische) producten. "Dat is een hot item dat niet meer weg te denken valt uit de leefwereld van de klanten." In de nieuwe landen zullen in eerste instantie huidverzorgingsproducten worden aangeboden, maar dat gamma zal snel worden uitgebreid. Net als bij kleding kunnen de klanten ook schoonheidsproducten terugsturen. "Maar we zien dat het aantal terugzendingen bij beauty substantieel lager ligt dan bij kleding", luidt het.