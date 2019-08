Zalando experimenteert met tweedehandswinkels TVM

Bron: Retail Detail 1 Style Om een steentje bij te dragen aan het milieu, heeft internetgigant Zalando een tweedehandswinkel geopend waar ze onverkochte en gedragen kleren verkopen. Voorlopig vindt het experiment nog enkel plaats in thuisland Duitsland.

De Duitse online kledingwinkel heeft in het Alexa-winkelcentrum in Berlijn ‘Zircle’ geopend, dat meldt Retail Detail. ‘Zircle’ is een tweedehandswinkel waar goed bewaarde vrouwenkleding wordt verkocht, aan spotprijsjes tussen € 3 en € 7.

Zalando wil hiermee proberen bijdragen aan een circulaire modecyclus waarbij geen kleding moet vernietigd worden of althans weggegooid. Een wereldwijd probleem waar zij als gigant natuurlijk zelf sterk mee voor zorgen.

Voor Zalando is het ondertussen al hun tweede initiatief om gedragen kleren te doen verder leven. In Duitsland lanceerden ze eerder ook al de app Zalando Wardrobe, waarop klanten zelf tweedehandskleren kunnen verkopen. Met ‘Zircle’ is dat overigens niet de bedoeling en kunnen consumenten geen eigen kleren binnenbrengen. Of de initiatieven ook naar onze contreien komen, is voorlopig nog niet bekendgemaakt.