Yolanda Hadid vergezelt haar dochters op de Off-White runway in Parijs Roxanne Wellens

28 februari 2020

16u41

Bron: Vogue 0 Style De Modeweek van Parijs was plots een model rijker toen Yolanda Hadid (56), de moeder van de bekende zusjes Bella (23) en Gigi Hadid (24), voor het eerst in 35 jaar weer op de catwalk verscheen. Dat Yolanda haar meisjes steunt in hun modecarrière, liet ze zien door dezelfde show te lopen.

Het leek wel een familiebijeenkomst op de show van Off-White: Bella opende hem, Gigi sloot af en in het midden maakte Yolanda haar comeback op de runway. Het voormalige model droeg een witte blazer met graffiti, gecombineerd met een zwarte broek en een zonnebril. Een typische ‘Parisian chic’- look met een tikje streetstyle erin verwerkt, zoals je van Virgil Abloh, de oprichter van Off-White, kunt verwachten.

De drie dames verschenen niet toevallig samen op de catwalk. “Wat is er beter als muse dan niet één vrouw, maar een hele familie vrouwen, een modellengezin?”, zegt Abloh. “Ik wou dat zij de leidraad waren van de show. Ze representeren waar Off-White voor staat.”

Yolanda werd ontdekt op 14-jarige leeftijd, toen de Nederlandse ontwerper Frans Molenaar haar vroeg om een model te vervangen in een van zijn collecties. Nu is ze auteur, speelt ze in realityshows en af en toe presenteert ze tv-programma’s.

