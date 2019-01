Yoga-skin is de eerste nieuwe skincare-trend van 2019 Valérie Wauters

We zijn amper 2 januari, maar toch is de eerste nieuwe skincare-trend van het jaar daar al. 'Yoga-skin', een techniek die je een mooie, gezonde gloed geeft, werd uitgevonden en geperfectioneerd door make-upartieste Sara Hill. Wij leggen je graag uit wat yoga-huid exact is.

“Yoga-huid is een look die echt aanvoelt”, aldus Hill. Eerdere trends draaiden vooral rond het creëren van een perfecte, vlekkeloze huidskleur. Dat ziet er al snel niet meer natuurlijk uit. Yoga-huid gaat daarentegen over het creëren van een heerlijke, frisse en sappige huid die er heel natuurlijk uitziet. Maar dan wel met dat tikkeltje extra. Stralend van gezondheid, zeg maar.”

“Ik noemde het ‘yoga-skin’ omdat het die mooie, gezonde glow nabootst die je hebt als je net de yogastudio buiten stapt. Denk: super gehydrateerd, glanzend en sappig. Het gaat hier dus niet om het verbergen van imperfecties, maar om het creëren van ene hyper-echte versie van je natuurlijke huid, maar dan net een tikkeltje beter en mooier.”

Zo krijg je yoga-huid (zelfs als je niet aan yoga doet)

1. Breng je normale skincare aan op je gelaat, en geef deze op z’n minst vijf minuten om volledig in de huid te dringen.

2. Breng een primer aan op je gelaat.

3. Maak je eigen mengeling van producten die je de perfecte yoga-huid geven. Gebruik hierbij volgende verhoudingen: 60 à 70 procent foundation, 15 procent gezichtsolie, 10 procent vloeibare highlighter en optioneel 5 procent glow drops. Als je een hele droge huid hebt kan je ook nog een klein beetje vochtinbrengende crème aan je mengsel toevoegen. Wie een vette huid heeft, gebruikt best wat minder gezichtsolie.

4. Breng de mix aan op je gezocht met je handen. Werk hiervoor in kleine laagjes en duw de mengeling in de huid zodat je bloeddoorstroming in je gelaat ervoor zorgt dat je een gezond en subtiel rozig kleurtje krijgt.

5. Ben je van mening dat je nog wat imperfecties moet wegwerken? Gebruik hiervoor dan wat vloeibare concealer, die je aanbrengt met een borsteltje met dunne haartjes, voor een natuurlijk effect.

Onze aanraders voor een mooie gezonde glow:

1. Giorgio Armani, Luminous Silk Foundation, € 52 bij Parfuma.

2. Kiehl’s, Daily Reviving Concentrate, € 45 bij Kiehl’s.

3. Jeffrey Star, Liquid Frost vloeibare highlighter, € 27,90 bij Ici Paris XL.

4. Lancôme, Custom Highlight Drops, € 25,83 bij Ici Paris XL.