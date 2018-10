Yes! Jeffree Star Cosmetics binnenkort verkrijgbaar in België Redactie

18 oktober 2018

15u45 2 Style Youtuber en make-up guru Jeffree Star lanceerde enkele jaren geleden zijn eigen make-up lijn in Amerika, die daar immens populair is. Binnenkort is zijn collectie ook in ons land verkrijgbaar.

Star is haast even omstreden als populair, maar als er één ding is waarover haast iedereen het eens is, is het dat zijn make-up top is. Star begon zijn carrière op MySpace als muzikant, maar maakte enkele jaren later een carrièreswitch naar beautygoeroe. Met zijn 11 miljoen volgers deelt hij zijn ongezouten mening over de beautywereld, en daarbij durft hij al eens tegen heilige huisjes trappen.

Toen Star in 2016 besloot zijn eigen make-upcollectie op te starten begon hij klein met enkele lipsticks. De start van een miljoenenbedrijf, zo bleek al snel. Naast lipsticks heeft Star ondertussen onder andere ook highlighters en oogschaduwpaletten in zijn collectie. Tot voor kort kon je die in België enkel in handen krijgen door ze in te voeren uit Amerika (met alle douanekosten vandien). Vanaf 26 oktober is dat probleem verleden tijd, want dan liggen de producten exclusief bij Ici Paris XL in de rekken.