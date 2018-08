Yeezy-sneakers van Kanye West binnenkort makkelijker te koop dan ooit Timon Van Mechelen

17 augustus 2018

09u40 0 Style Wie een paar Yeezy-sneakers van Kanye West voor Adidas wil aanschaffen, moet daar doorgaans lang voor in de rij staan of het driedubbele van de prijs betalen via een doorverkoper online. Maar daar komt volgens de CEO van het sportmerk Kasper Rorsted snel verandering in.

In 2015 zei de Amerikaanse rapper Kanye West al dat “iedereen die een paar Yeezy sneakers wil, er uiteindelijk zal kunnen kopen”. Drie jaar later is dat echter nog steeds niet het geval. Hoewel het ondertussen wel al iets makkelijker is geworden om een paar in handen te krijgen en de doorverkoopprijzen online flink gekelderd zijn, moet je er nog steeds heel wat moeite voor doen en kan zeker niet “iedereen” de schoenen kopen.

Fans zullen dan ook opgelucht zijn nu de CEO van Adidas enkele investeerders heeft verteld dat ze de productie van de Yeezy sneakers fors willen opdrijven. “We kijken er naar uit om deze samenwerking verder te zetten en nieuwe terreinen te verkennen”, aldus Rorsted. “Kanye heeft al verschillende keren gezegd dat hij zijn Yeezy-merk wil democratiseren, en wij delen zijn ambitie. We werken er hard aan om zijn visie tot leven te brengen.”

Volgens het Amerikaanse modemagazine GQ plant Adidas hetzelfde te doen met Yeezy’s als met de bekende Stan Smith sneakers. Die haalden ze in 2011 volledig uit de handel, om ze drie jaar later met feel tamtam opnieuw uit te brengen. Met succes, de klassieke witte sneakers zijn nog steeds één van de best verkopende schoenen van de Duitse sportgigant. Binnenkort dus Yeezy’s voor iedereen?