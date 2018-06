Xander Zhou stuurt zwangere modellen de catwalk op Liesbeth De Corte

12 juni 2018

08u46 0 Style Wat het canvas is voor de schilder, is de catwalk voor ontwerpers: ze kunnen er hun creativiteit de vrije loop laten. Dat is exact wat Xander Zhou gedaan heeft voor zijn lente 2019 show tijdens Men’s Fashion Week in Londen. Hij wou laten zien hoe de toekomst er volgens hem uitziet. Het resultaat? Veel felle contactlenzen, handdoeken als accessoires, extra armen en zwangere mannen.

In totaal stapten 11 modellen de catwalk op met een valse, bolle buik. Om verwarring te vermijden – sommige mensen zouden nog denken dat ze bierbuikjes hadden – hielden enkele mannen hun T-shirt omhoog en omarmden ze hun prothese. Eén model droeg ook een witte T-shirt met de tekst ‘New World Baby’ op.

“Dit is mijn visie van de toekomst”, vertelt Zhou aan Women’s Wear Daily. “Ik moet niet per se mee zijn met de trends, maar ik wil een verhaal vertellen. Ik bekijk mijn collectie als een film, waarbij elk model een personage speelt.” De designer gaat er met andere woorden vanuit dat mannen en vrouwen in de toekomst gelijke rechten hebben en dat de verschillen tussen de twee geslachten volledig verdwijnen. Om dat nog eens te benadrukken, hulde hij één zwanger model in een pastelroze, pluizig trainingspak. De kers op de taart was een roze handdoek die om zijn schouders gedrapeerd lag.

LFWM SS19: Xander Zhou, Daniel W. Fletcher and Liam Hodges reviews are now live on #ORDRENews. What did you think? #LFWM #SS19 Een foto die is geplaatst door null (@<a href="https://www.instagram.com/ordreofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ordreofficial</a>) op 11 jun 2018 om 15:55 CEST

De valse buikjes waren niet het enige wat opviel aan de show. Integendeel, met de felgele pruiken, futuristische zonnebrillen, een model met zes armen en helderblauwe contactlenzen leek het wel alsof hij een soort buitenaardse wezens de catwalk wou opsturen. Maar tegelijk waren hun outfits wel héél basic. Denk: afgewassen jeansjassen, oversized trenchcoats en kaki shorts. “Als je een futuristische invalshoek hebt, kom je al snel in de verleiding om te overdrijven met metallics en andere clichés. Voor mij was het uitdagender om iets draagbaar en alledaags te ontwerpen met kleine, futuristische toetsjes en details. Dat contrast maakt het nog meer buitenaards,” zei de designer daar nog over.