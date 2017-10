Wordt Selena's jeansbroek met reuzegrote rits de nieuwe hype? Sophie Vereycken

14u31 0 Photo News Style Jarenlang was het een modeflater van formaat: een rits die uit je jeansbroek komt piepen. Voor velen bewijsstuk nummer één dat je je broeken in het vervolg best een maatje groter koopt. Behalve als je Selena Gomez heet, zo blijkt.

Als het van de Hollywoodster afhangt, lopen we binnenkort allemaal met onze rits te koop. De zangeres en stijlicoon werd namelijk gespot in een jeansbroek met een opvallend groot exemplaar. Helaas voor de fans gaat die grote rits gepaard met een minstens even groot bedrag: de broek is immers van het luxemerk Louis Vuitton. Al leert het verleden ons dat de budgetketens ongetwijfeld snel zullen volgen.



Wie is fan?

