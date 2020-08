Wordt kleding huren het nieuwe shoppen? Levi’s en Ganni lanceren denim collectie met stukken die enkel te huur zijn Stéphanie Verzelen

14 augustus 2020

Veel grote merken zijn op zoek naar een manier om mode duurzamer te maken. Jeansmerk Levi's en het Deense Ganni komen samen met een bijzondere oplossing: de stukken uit hun nieuwe denim collectie 'Love Letter' kan je alleen maar huren.

Ganni en Levi’s gaan samen voor een statement van jewelste. Helemaal verliefd op een stuk uit hun nieuwe denim collectie? Pech, je kan het alleen maar tijdelijk aan je garderobe toevoegen.

Voor Levi’s is het de eerste keer dat ze aan verhuren doen. Voor het Deense merk Ganni niet: vorig jaar al startte het met ‘Ganni Repeat’, een webshop waarlangs fans hun favoriete ontwerpen een aantal weken konden huren. Wilden ze het item daarna ook kopen, dan kon dat. Nu besluiten Ganni en Levi’s om een stap verder te gaan en dat niet toe te laten.

Hoe vaker gedragen, hoe mooier

De exclusieve ‘Love Letter’-collectie bevat drie stukken: een typische 501 jeans, een denim hemd en een denim jurk. Allemaal gemaakt van upcyclede spijkerstof en hergebruikte vintage Levi’s. “Deze samenwerking draait rond liefde voor denim en die liefde delen en doorgeven”, zegt Ditte Reffstup, de creatieve directeur van Ganni. “Dat is het bijzondere aan denim: het wordt mooier met tijd. Met de hand zochten we vintage 501's uit en gaven we ze een nieuw leven voor dit project. Dat voelde erg bijzonder.”

Met de ‘low-impact’ en ‘rental only’ collectie willen de merken een lans breken voor een duurzamere manier om denim te bezitten. “We wilden tijdloze stukken creëren die mooier worden naarmate ze meer gedragen zijn”, zegt Kary Hillman, chief product officer bij Levi’s.

50 euro voor een week

‘Love Letter’ zal enkel te huur zijn op de webshop van Ganni Repeat, die nu voor het eerst ook over heel Europa en Amerika beschikbaar is. De 501 zou in de winkel een prijskaartje van 375 dollar of zo'n 317 euro hebben, maar kost 55 dollar of 46,50 euro om een week te huren. Het jeanshemd en de jurk zouden in de winkel 395 dollar of 334 euro kosten, maar om ze een week te huren betaal je 60 dollar of zo’n 50 euro. Je kan de items ook voor twee of drie weken huren (en dat komt goedkoper uit) en eventueel kan je de termijn daarna nog verlengen – als je geluk hebt dat niemand anders voor het stuk op de wachtlijst staat, tenminste. En die kans lijkt groot, want voor alle drie de stukken is die er nu al.

Levi’s en Ganni kiezen ervoor om de items met de herbruikbare verpakkingen van RePack te versturen en zo alles zo duurzaam mogelijk te houden. Elk stuk wordt tussen twee huurtermijnen door natuurlijk grondig gecheckt, uitvoerig schoongemaakt – op een milieuvriendelijke manier – en 72 uur lang aan de kant gehouden. Beide merken zeggen ook dat deze collectie nog maar het begin is: ze willen in de toekomst blijven inzetten op huurbare mode. We zijn benieuwd of andere merken zullen volgen.