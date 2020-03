Worden de solden uitgesteld tot augustus? LDC

27 maart 2020

14u29 2 Style De Mode Unie trekt aan de alarmbel. De organisatie stelt dat zowat elke modewinkel te lijden heeft onder de coronacrisis en roept op om de solden te verschuiven naar augustus.

Even gaan shoppen, dat kunnen we door de coronamaatregelen helaas een tijdje niet meer doen. En dat zorgt voor een zware financiële druk op de schouders van heel wat Belgische winkeliers. Zo kaart de Mode Unie aan dat modehandelaars hun huur, leveranciers en andere facturen - ondanks de sluiting - blijven betalen. Verschillende zelfstandigen verkopen via hun webshop of sociale media, maar daarmee wordt het verlies door de sluiting verre van goedgemaakt.

En wat post-corona? De federatie vreest dat ondernemers hun goederen dan zo snel mogelijk willen verkopen. “Maatregelen zullen getroffen moeten worden om een bloedbad aan kortingen te vermijden. We moeten voorkomen dat de hele modesector in kortingopbod gaat tegen elkaar”, reageert Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, zo redeneert ze. “De Mode Unie vraagt dat de overheid de sperperiode, de periode voor de solden waarin geen reclame gemaakt mag worden voor kortingen, in laat gaan van zodra de winkels terug open mogen zijn tot aan het begin van de solden. Bovendien vragen we om de soldenperiode, die normaliter begint op 1 juli, pas in te laten gaan op 1 augustus.”

UNIZO en Creamoda, de federatie voor modemerken en kledingproducenten, steunen het voorstel alvast. Daarnaast heeft Mode Unie een petitie gelanceerd, die je online kan ondertekenen.