Woonportret: Jingle all the way met Anne-Catherine Gerets

11 december 2018

Style Je mooiste servies bewaren voor kerst? Zonde! Als het van Anne-Catherine Gerets afhangt is elke dag een feest. En toch mag het deze dagen net iets meer zijn. Een krans met eucalyptus aan de muur, goudkleurige ballen in de boom en 'All I Want for Christmas …' door de speaker. Bring it on!

Wat betekent kerst voor jou?

“Eerlijk waar, elk jaar kijk ik enorm uit naar deze periode. Dat heb ik altijd al gedaan. Als kind was ik vooral

geïnteresseerd in de massa’s cadeautjes onder de boom en de kerstman in de plaatselijke supermarkt. Hoe ouder ik word, hoe meer belang ik hecht aan het sociale aspect. Heel even écht tijd maken voor de mensen die ik graag zie, na een jaar waarin ieder zijn eigen drukke leventje leidt, vind ik heerlijk. Ik vind het ook bijzonder om te merken hoe zo’n feest elk jaar in volume toeneemt. Er worden baby’s geboren, er komen partners bij. Dat zien evolueren is fijn, en kerst is dé periode om daarbij stil te staan.”

Kan je beschrijven wat die periode precies met je doet?

“Ik voel me dan altijd weer heel even kind. Je wordt zintuiglijk op heel verschillende manieren geprikkeld:

de kerstklassiekers op de radio, de decoratie in de straten die vaak overweldigend is, de geur van dennentakken, kaarsen en fondue, en dan nog het liefst de combinatie. Een instant flashback naar mijn kindertijd. Het is als een warm dekentje, waar ik me graag in nestel. Voor kerstmarkten pas ik, dat is sfeer en gezelligheid in een iets te hoge concentratie. (lacht) Maar rondwandelen in de stad en de winter ruiken is puur genieten voor mij.”

In welke mate transformeert je interieur in de maand december?

“Mijn interieur ondergaat wel vaker een verandering, dat is met kerst niet anders. En toch maken enkele details het grote verschil. Ik was er als kind al fel mee bezig. Mijn slaapkamer was mijn plek, en hoe die eruitzag was belangrijk. Begin december begon ik eraan. Steevast dezelfde zilveren slinger die de kast uit mocht en een plaats aan de muur kreeg. Kerstballen hing ik op met een punaise. En ook de kerststal uit karton met dito figuranten kreeg zijn vaste plaats. Ik keek en zag dat het goed was. Dat ritueel is er nog altijd, maar over de decoratie denk ik nu iets langer na. (glimlacht) Al blijf ik wel fan van de ietwat traditionele kerstversiering.”

Valt er een stijl te kleven op je interieur?

“Ik pimp mijn interieur zodanig vaak dat het moeilijk in één bepaalde stijl te omschrijven valt. Ik ben erg trendgevoelig, dat hoort ook bij mijn job. Maar ik probeer altijd een persoonlijke touch toe te voegen. Al is de term ‘bohochic’ nooit ver weg. Planten van formaat zijn een constante. Ik hou van de kleur groen tout court, en op dit moment domineert fluweel, in verschillende gedaantes. Van de sofa tot de kussenhoezen, en ja, zelfs de kerstsok is gemaakt van een diepgroen velours. Mijn interieur is een uitgebalanceerde mix van IKEA, tweedehands en enkele designstukken. Over enkele maanden wil ik mijn interieur wellicht lenteklaar maken en zullen nieuwe trends subtiel binnensluipen. Van een drastische make-over hou ik niet. Liever geef ik stukken een nieuwe plaats of schilder ik ze in de trendkleur van dat moment.”

Werk je in een thema bij het decoreren van je huis met kerst?

“Ik blijf trouw aan de stijl van mijn interieur op dat moment. Dus ook mijn kerstdecoratie ziet er elk jaar lichtjes

anders uit. Maar met extra gouden accenten doe je zelden iets verkeerd.”

Breng je in de kerstperiode meer tijd door thuis?

“Tijdens de donkerste dagen van het jaar vind ik het binnen sowieso fijner dan buiten, maar als je huis er op z’n best uitziet, is dat nog uitnodigender. Die periode is natuurlijk ook druk. Ik heb dan opvallend meer interieurstylingproducties af te werken, maar ik probeer mijn tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo steek ik een tandje bij tijdens de werkuren, om ’s avonds te kunnen genieten van de gezelligheid thuis.”

Ontvang je graag gasten?

“Een keukenprinses ben ik niet, maar ik geniet enorm van tafelen met vrienden en familie. En ik stel mijn appartement daar wát graag voor open. Als ik een etentje organiseer, verloopt dat volgens een vast patroon. Ik start met een trendy voorgerechtje, vaak is dat toast avocado met feta en granaatappel. Kan je lekker vooraf maken om stress te voorkomen. Het hoofdgerecht is meestal een klassieker zoals hachis parmentier en

eindigen doe ik met chocomousse, even lekker als eenvoudig. Ik ben niet graag de gastvrouw die de hele avond in de keuken verdwijnt. Liever klets ik bij en geniet ik samen met mijn gezelschap.”

Hoe ziet de perfecte feesttafel er voor jou uit?

“Wat ik belangrijk vind, en wat meteen ook geldt voor het decoreren van je interieur in het algemeen, is het

kleurenpalet. Ik hou me aan maximaal drie kleuren. Daarmee kan je spelen en experimenteren. Instant feestelijk wordt het met gouden bestek en linnen van een mooie kwaliteit. Kaarsen horen erbij, maar bloemen en planten zijn een absolute must. Geurend groen in interieurstyling is intussen ook een beetje mijn handelsmerk geworden.”

Kreeg je ooit een kerstcadeau dat je bijgebleven is?

“Onlangs kreeg ik te horen dat ik in 2019 meter word, voor de allereerste keer. Dat lijkt me moeilijk te overtreffen! Maar de Tulip-eettafel met marmeren blad van Eero Saarinen, mag gerust iemand voor mij onder de kerstboom plaatsen.” (lacht)