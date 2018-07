Woolrich strikt Lauryn Hill voor haar eerste modecampagne ooit TVM

31 juli 2018

14u31 0 Style Lauryn Hill is het nieuwe gezicht van outdoorkledingmerk Woolrich. Het is de eerste keer dat de 43-jarige zangeres zich aan een merk verbindt. Hill componeerde ook de muziek voor de bijhorende campagnevideo en ze ontwierp zelfs een kleine capsulecollectie.

“De kans om met Lauryn Hill samen te werken was de perfecte start van ons project ‘American Soul’, dat de rijke geschiedenis van ons merk in de verf zet. We wilden Hills unieke kijk op onze producten en het DNA van ons merk, dus hebben we haar uitgenodigd om haar ding te doen met enkele Woolrich klassiekers,” aldus Andrea Canè, creatief directeur van Woolrich.

Zo werden bijvoorbeeld foto’s van haarzelf en van haar albumhoes geprint op een rode geruite jas en een parka. Ook werden enkele kledingstukken voorzien van glinsterende patches en teksten. De zangeres heeft de voorbije vijf jaar heel wat van haar eigen kleren ontworpen en gemaakt, voor dit project bedacht ze dan ook meer dan 30 schetsen van jassen, logo’s, concepten en materialen.

De collectie is vanaf september te koop in de winkels van Woolrich.