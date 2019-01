Wit dragen in de winter doe je zo Timon Van Mechelen

04 januari 2019

11u02 0 Style In de winter halen we doorgaans zoveel mogelijk tinten zwart naar boven, maar je hoeft helemaal niet als een gothic door het leven te gaan nu het buiten koud is. Zeker met deze tips.

Zacht, wollig en knuffelbaar

Hoe knuffelbaarder de stof eruit ziet, hoe beter. Witte wollen en kasjmieren items ogen zacht en gezellig en dat is éxact wat je nodig hebt. Zeker grof gebreide stukken staan leuk. Zo'n trui kun je bijvoorbeeld dragen in combinatie met een jeansbroek of een kuitlange rok. Ook de populaire teddyjassen zijn makkelijk te combineren en maken je hele outfit in één keer gezellig en stijlvol.

Laat het hangen

Wit in de winter kan, zolang het geheel niet al te spannend zit. Opteer dus voor een witte trui in een maatje groter dan normaal en ook de witte boyfriendjeans is een winnaar. De enige uitzondering is een witte coltrui die je onder bijvoorbeeld een jasje, een andere trui of zelfs T-shirt draagt. Maar dan wel altijd met iets boven. Anders komt winters wit nogal snel ‘goedkoop’ over.

Witte kleding doet je niét nog bleker lijken

Ja, je bruine kleurtje van de zomer is verdwenen. Maar nee, witte kleding doet je niet per se nog bleker lijken. Wel zullen er bepaalde tinten zijn, denk gebroken wit of eerder beige, die je winterse huidskleur misschien wat meer zullen flatteren. Probeer dus verschillende kleren in andere tinten uit om te ontdekken waar je het best mee staat. Vind je toch dat je er 2-maand-dood uitziet met pakweg een witte jas aan? Kies dan gewoon voor een witte broek, rok of accessoires.

Graag blote benen

Niets mooier dan een witte rok of een toffe gebreide jurk, maar wat draag je eronder in de winter? Alleszins geen kousenbroek. In een wit geval lijk je net van de ijspiste te komen, zwart vloekt dan weer en kleur is sowieso not done. Een doorzichtige panty kan nog net, al zijn blote benen nog beter. Dat je voor de mode (soms) moet lijden, klopt dan ook in dit geval.

Combineer verschillende tinten en materialen

Zoals je kunt zien op de bovenstaande foto, zien verschillende tinten wit er samen heel leuk uit. Het creëert wat meer ‘diepte’ in je look en maakt het allemaal ook wat subtieler en zachter. Wit laat verschillende materialen ook beter uitkomen, dus experimenteer ook daar eens mee.

Let al-tijd op

Wit wordt snel vuil, en dat is zeker zo wanneer de straten vol grijze smurrie liggen en de regen met bakken uit de lucht valt. Het enige dat je daartegen kunt doen is dapper zijn en opletten dat je bijvoorbeeld niet tegen het bushokje leunt en een servet op je schoot legt wanneer je gaat lunchen. Oh, een vlekkenverwijderaar permanent in je handtas stoppen is ook geen slecht idee.