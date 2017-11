Wist je dat er 8 soorten nagelvormen zijn? Zo weet je welke bij jou past Sophie Vereycken

16u07 1 Thinkstock Style Je hebt recht en rond, en dat is het wel zo'n beetje toch? Mis poes. Je kan je nagels maar liefst in 8 verschillende vormen laten vijlen. Hier is alvast de dosis inspiratie die je nodig had voor je volgende manicure.

Thinkstock//NINA

Vierkant: voor luieriken

Wil jij graag nagels waar je je zo weinig mogelijk om moet bekommeren? Met een vierkante vorm kan je quasi niets mis doen. Je kan het makkelijk zelf bijhouden (gewoon recht vijlen kan quasi iedereen) en je nagels hoeven er niet erg lang voor te zijn.

Wil je liever vierkante nagels, maar zonder het harde effect? Dan vraag je best om afgeronde nagels, je hebt hetzelfde effect maar de afgeronde hoekjes ogen iets zachter.

Rond: voor korte nagels

Wie korte nagels heeft maar toch graag met verzorgde handen door het leven gaat, kiest best voor een ronde vorm die maar net iets verder gaat dan je natuurlijke nagelbed. Ook ideaal voor nagelbijters.

Ovaal: voor lange nagels

Heb je lange nagels en zie je het liefst vrouwelijke, slanke vingers? Dan is de ovale vorm perfect: die zorgt ervoor dat je handen namelijk langer en sierlijker lijken.

Squovaal: voor wie niet kan kiezen

Deze vorm combineert de lengte van lange ovale nagels met het silhouet van vierkante nagels.

Ballerina: voor sterke nagels

Wil je eens iets anders en ben je gezegend met sterke nagels? Dan kan je de ballerinastijl eens proberen. Die heeft zijn naam trouwens niet gestolen, want de vorm doet denken aan de pointeschoenen van prima ballerina's.

Amandel: voor extra lange nagels

Ovaal maar nog net een stapje verder? Dan heb je de amandelvorm. Deze zacht gepunte vorm verlengt je handen optisch.

Stiletto: voor durvers

Eerlijk, praktisch is het niet. Maar deze stijl is ongetwijfeld wél voor straffe dames. Alleen hopen dat je niet te veel op een toetsenbord of je telefoon moet tokkelen.

Lipstick: voor speciale gelegenheden

Eentje voor de echte beautyfans, of wie eens een keertje gek wil doen. Maar de kans is groot dat je die nagels nadien in een sneltempo weer recht laat vijlen.